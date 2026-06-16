Казахстан продолжает масштабную модернизацию железнодорожной отрасли. В ближайшие годы на железных дорогах планируется внедрить систему Smart Rail с использованием искусственного интеллекта и аналитики больших данных. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает BAQ.kz.

По словам главы ведомства, сегодня Казахстан играет ключевую роль в международных перевозках между Азией и Европой. Через территорию страны проходит около 80% сухопутных грузов, следующих из Китая в Европу.

"Транзит стал главным драйвером отечественной железнодорожной отрасли. За последние пять лет объем транзитных перевозок вырос с 20 млн до 33 млн тонн. Наша задача – ускорить эту динамику в ближайшие десятилетия. Мы планируем увеличить этот показатель в два раза к 2030 году, достигнув отметки в 67 млн тонн, а к 2040 году довести объем транзита до 100 млн тонн", – заявил Нурлан Сауранбаев.

Одновременно развивается логистическая инфраструктура. Сейчас на международных маршрутах уже работают семь терминалов, еще семь находятся на стадии строительства. В Министерстве транспорта рассчитывают, что это позволит сформировать единую сеть на направлениях "Восток – Запад" и "Север – Юг".

Отдельное внимание уделяется развитию железнодорожных подходов к промышленным объектам и месторождениям. В числе перспективных проектов названа модернизация путей в районе Карагайлы Карагандинской области, а также строительство новой железнодорожной линии Индербор – Уральск.

По словам министра, одним из главных направлений развития отрасли становится цифровизация.

"В настоящее время ведется масштабная работа по цифровизации железнодорожной отрасли. По всем основным объектам сектора формируется единое озеро данных (Data Lake). В перспективном периоде предусмотрено внедрение системы Smart Rail. Это позволит повысить эффективность управления за счет применения ИИ и аналитики больших данных. В результате снизятся издержки и повысится уровень безопасности", – отметил Сауранбаев.

В министерстве рассчитывают, что использование искусственного интеллекта поможет эффективнее управлять движением поездов, прогнозировать нагрузку на инфраструктуру и оперативнее принимать решения в сфере перевозок.

Читай также:

Обновление вагонного парка в Казахстане достигнет 90% к 2030 году

Потратили миллиарды, но не сдали: когда откроются обновленные вокзалы Костанайской области?