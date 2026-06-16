Обновление вагонного парка в Казахстане достигнет 90% к 2030 году
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К 2030 году в Казахстане обновят до 90% пассажирских вагонов, сообщил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
"Продолжается обновление парка пассажирских вагонов. За последние годы обновлено более 650 пассажирских вагонов.
К 2030 году уровень обновления парка планируется довести до 90%", – сказал министр.
В целом, по его словам, средний возраст локомотивов сократился с 30 до 21 года.
Парк грузовых вагонов составляет порядка 147 тыс. единиц, большая часть которых принадлежит частным операторам.
Ранее сообщалось, что 99 тысяч пассажиров воспользовались ж/д маршрутами между Казахстаном и Россией.
Также сообщалось о том, что новые вагоны Stadler не допустят к перевозкам до устранения замечаний.
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