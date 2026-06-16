Обновление вагонного парка в Казахстане достигнет 90% к 2030 году

К 2030 году в Казахстане обновят до 90% пассажирских вагонов, сообщил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

"Продолжается обновление парка пассажирских вагонов. За последние годы обновлено более 650 пассажирских вагонов. К 2030 году уровень обновления парка планируется довести до 90%", – сказал министр.

В целом, по его словам, средний возраст локомотивов сократился с 30 до 21 года.

Парк грузовых вагонов составляет порядка 147 тыс. единиц, большая часть которых принадлежит частным операторам.

Ранее сообщалось, что 99 тысяч пассажиров воспользовались ж/д маршрутами между Казахстаном и Россией.

Также сообщалось о том, что новые вагоны Stadler не допустят к перевозкам до устранения замечаний.