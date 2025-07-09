Сегодня в столице Казахстана началось предварительное заседание по громкому делу Перизат Кайрат — известной общественницы, ранее задержанной по подозрению в масштабном мошенничестве и отмывании денег. Наряду с ней обвинения предъявлены и её матери — Гайни Алашбаевой, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в суде, на первом заседании рассматриваются ходатайства сторон. Одним из ключевых стал вопрос о формате проведения слушаний — в открытом или закрытом режиме. Для принятия решения суд удалился в совещательную комнату.

По неофициальным данным, сами обвиняемые выступили против присутствия СМИ в зале и отказались от фото- и видеосъёмки заседаний.

Слушания продолжаются. Решение по вопросу публичности процесса может быть принято в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что дело Перизат Кайрат передали в суд.

Обе фигурантки Перизат Кайрат и ее мать обвиняются в масштабном хищении свыше 3 миллиардов тенге у граждан и организаций Казахстана.

По версии следствия, сбор денег велся под видом оказания благотворительной помощи детям с инвалидностью, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщал, что расследование по делу Перизат Кайрат завершено, обвинения предъявлены по статьям 190 "Мошенничество" и 218 "Легализация доходов, полученных преступным путём" УК РК.

Напомним, в Казахстане долгое время не утихал скандал с распределением благотворительной помощи пострадавшим от паводков. У АФМ есть подозрения, что часть собранных средств ушли не по назначению. Расследование начали в отношении учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В ведомстве заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге.

В АФМ сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.

23 января 2025 года было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Также сообщалось, что в отношении матери Перизат Кайрат также было возбуждено уголовное дело. Она находится под домашним арестом.

Ранее также сообщалось, что сумма ущерба удвоилась - с 1,5 млрд до 3,5 млрд тенге.