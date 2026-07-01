Налоговые поступления за пять месяцев выросли на 18% — Жумангарин
Рост налоговых поступлений, замедление инфляции и возможное снижение базовой ставки стали главными экономическими темами заседания Правительства.
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В Казахстане отмечается положительная динамика налоговых поступлений, сообщил на заседании Правительства заместитель премьер-министра – Министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.
"Итоги пяти месяцев показывают положительную динамику налоговых поступлений, рост которых составил 18%, в том числе НДС – 45,1%", - сказал Жумангарин.
Он подчеркнул, что в 2026 году перед Правительством стоит задача снизить инфляцию до уровня ниже 10%.По итогам июня инфляция замедлилась до 10,3%.
Ранее Жумангарин также сообщал, что Правительство рассмотрит повышение минимальной заработной платы. Он также говорил о том, что будут приняты меры по повышению заработной платы, созданию качественных рабочих мест, снижению долговой нагрузки и стимулированию развития предпринимательства.
А глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов не исключил дальнейшего снижения базовой ставки при сохранении благоприятных макроэкономических условий. По его словам, в стране наблюдается положительная динамика в борьбе с инфляцией. Если на пике ее уровень достигал около 30%, то сейчас показатель приблизился к 10%.
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