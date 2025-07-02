Нападение бойцовских собак: мальчика перевели в детскую больницу Алматинской области
Состояние ребёнка пока не уточняется. Врачи расскажут о нём дополнительно позже
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10-летнего мальчика, которого покусали собаки в селе Байсерке, перевели в детскую областную больницу Алматинской области. Об этом сообщили корреспонденту BAQ.KZ в управлении здравоохранения региона.
В ведомтсве отметили, что состояние ребёнка пока не уточняется. Врачи расскажут о нём дополнительно позже.
Напомним, инцидент произошёл на футбольной площадке. Бойцовские собаки напали на 10-летнего мальчика. У ребёнка оторвано ухо, на теле — множественные укусы и рваные раны. Пострадавший был срочно доставлен в больницу города Каскелена, где в настоящее время находится в реанимации.
Мальчика спас местный житель, который, рискуя собственной безопасностью, применил нож против нападавшей собаки, чтобы спасти ребёнка.
В Департаменте полиции Алматинской области официально опровергли распространяемую в соцсетях информацию о якобы привлечении к ответственности мужчины, который спас ребенка от нападения собак. В отношении данного гражданина никаких процессуальных решений не принималось. Его действия признаны правомерными и квалифицируются в соответствии со статьей 32 Уголовного кодекса РК как необходимая оборона.
В прокуратуре региона заявили, что виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Ход расследования дела находится на особом контроле.
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