В Департаменте полиции Алматинской области официально опровергли распространяемую в соцсетях информацию о якобы привлечении к ответственности мужчины, который спас ребенка от нападения бойцовских собак в Карасайском районе, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщается, в отношении данного гражданина никаких процессуальных решений не принималось. Его действия признаны правомерными и квалифицируются в соответствии со статьей 32 Уголовного кодекса РК как необходимая оборона.

"Причинение вреда в состоянии необходимой обороны при отражении нападения, создающего реальную угрозу жизни, здоровью или имуществу, не является уголовно наказуемым деянием", — пояснили стражи порядка.

В ДП подчеркнули, что мужчина действовал в рамках закона, защищая несовершеннолетнего от агрессивных животных. Правовых последствий для него не предусмотрено.

В то же время следственные органы продолжают досудебное расследование по факту самого нападения собак. Особое внимание уделяется соблюдению владельцем животных правил их содержания. В случае установления нарушений ему будет дана правовая оценка, и он будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.

Напомним, инцидент произошёл на футбольной площадке. Бойцовские собаки напали на 10-летнего мальчика. У ребёнка оторвано ухо, на теле — множественные укусы и рваные раны. Пострадавший был срочно доставлен в больницу города Каскелена, где в настоящее время находится в реанимации.

Мальчика спас местный житель, который, рискуя собственной безопасностью, применил нож против нападавшей собаки, чтобы спасти ребёнка.

В прокуратуре региона заявили, что виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Ход расследования дела находится на особом контроле.