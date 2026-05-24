Стало известно имя стрелка, открывшего огонь у Белого дома

Американские СМИ сообщили имя подозреваемого в стрельбе, произошедшей возле Белого дома.

По данным NBC News, им оказался 21-летний Насир Бест из штата Мэриленд.

Инцидент произошёл вечером около контрольно-пропускного пункта вблизи резиденции президента США. Мужчина открыл огонь в сторону КПП после того, как некоторое время находился в районе 17-й улицы и Пенсильвания-авеню в Вашингтоне.

Сотрудники Секретной службы открыли ответный огонь и ранили нападавшего. Позднее он скончался по дороге в больницу.

Сообщается, что ранее Бест уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. По данным СМИ, в 2025 году его дважды задерживали сотрудники Секретной службы – за угрозы агентам и за проникновение в ограниченную зону возле Белого дома. Также отмечается, что суд выносил в его отношении запрет на приближение к территории резиденции президента.

В судебных материалах указано, что мужчина заявлял о своей убеждённости в том, что он является Иисусом Христом, а также говорил, что хотел быть арестованным.

Правоохранительные органы США продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.