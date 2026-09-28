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Нарушения выявили в восьми школах Текели: вмешалась прокуратура

28 Сентября 2026, 12:22
АВТОР
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Freepik.com 28 Сентября 2026, 12:22
28 Сентября 2026, 12:22
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Фото: Freepik.com

Прокуратура города Текели выявила нарушения трудовых прав 798 работников организаций образования, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.

Проверка показала, что коллективные договоры восьми школ города не в полной мере соответствовали требованиям Трудового кодекса.

В частности, в документах отсутствовали положения о выплате компенсации за неиспользованную часть ежегодного оплачиваемого трудового отпуска в случае отзыва сотрудника из отпуска.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены. Коллективные договоры восьми школ привели в соответствие с законодательством и включили в них необходимые гарантии для работников.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре области Жетысу сообщили, что работа по защите трудовых прав работников сферы образования будет продолжена.

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