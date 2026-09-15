В Каратауского районе Шымкента прокуратура выявила нарушения при информировании законных представителей детей с инвалидностью о мерах социальной поддержки.

Что выявила прокуратура

Прокуратура Каратауского района Шымкента провела анализ соблюдения прав детей с инвалидностью.

В ходе проверки выявлены нарушения требований статей 10 и 170 Социального кодекса Казахстана.

Установлено, что законных представителей детей с инвалидностью не информировали должным образом о предусмотренных законом мерах социальной поддержки.

В частности, речь идет о порядке возмещения расходов на обучение детей на дому.

Сколько семей не получали информацию

Как установила прокуратура, 700 законных представителей детей с инвалидностью не были должным образом осведомлены о положенных социальных выплатах и порядке их получения.

В результате прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены, приняты меры по защите прав детей с инвалидностью и их законных представителей.

Работа по защите конституционных прав и законных интересов социально уязвимых категорий граждан продолжается.

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