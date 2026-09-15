В Шымкенте прокуратура защитила права 700 детей с инвалидностью
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Каратауского районе Шымкента прокуратура выявила нарушения при информировании законных представителей детей с инвалидностью о мерах социальной поддержки.
Что выявила прокуратура
Прокуратура Каратауского района Шымкента провела анализ соблюдения прав детей с инвалидностью.
В ходе проверки выявлены нарушения требований статей 10 и 170 Социального кодекса Казахстана.
Установлено, что законных представителей детей с инвалидностью не информировали должным образом о предусмотренных законом мерах социальной поддержки.
В частности, речь идет о порядке возмещения расходов на обучение детей на дому.
Сколько семей не получали информацию
Как установила прокуратура, 700 законных представителей детей с инвалидностью не были должным образом осведомлены о положенных социальных выплатах и порядке их получения.
В результате прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены, приняты меры по защите прав детей с инвалидностью и их законных представителей.
Работа по защите конституционных прав и законных интересов социально уязвимых категорий граждан продолжается.
Читайте также:
Самое читаемое
- Ветер до 28 м/с и грозы: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
- Жена Данияра Елеусинова проиграла апелляцию по делу об избиении двух женщин
- Казахстанец вырвал победу у чемпиона мира по вольной борьбе: сборная взяла восемь медалей в Ереване
- Убийство семьи в Атырау: Акбаян Мукангалиева вернулась к детям после лечения
- Штрафы, запрет на выезд и вызов полиции: что еще появилось в eGov Mobile