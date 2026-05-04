NASA открыла доступ к большой коллекции снимков, сделанных во время недавней миссии «Артемида-2», передает BAQ.kz.

Всего опубликовано около 12 тысяч фотографий.

Теперь пользователи по всему миру могут свободно посмотреть эти фотографии. В коллекцию вошли кадры Земли с орбиты, изображения космического корабля, а также атмосферные снимки космоса.

Отмечается, что публикация таких материалов дает возможность не только ученым, но и обычным людям ближе познакомиться с космической миссией.

Напомним, NASA запустила миссию «Артемида-2» 1 апреля. В состав экипажа вошли астронавты Рид Вайсман, Кристина Кук, Виктор Гловер, а также канадец Джереми Хансен. Они совершили облет Луны.

Уже 3 апреля экипаж получил разрешение покинуть орбиту Земли и выйти на траекторию полета к Луне.

6 апреля корабль достиг рекордного расстояния от Земли — 406 771 км. Это первая пилотируемая миссия, вышедшая за пределы низкой околоземной орбиты со времен Apollo 17.

Общая продолжительность полета составила около десяти дней. Также сообщалось, что экипаж «Артемиды-2» готовится к возвращению на Землю после облета Луны.

Ранее космический корабль Orion успешно приводнился в Тихом океане.