Насколько дороги Казахстана готовы к зиме — ответ «ҚазАвтоЖола»

В «ҚазАвтоЖоле» оценили готовность к зимнему сезону в среднем по республике в 94%. Особое внимание при подготовке уделяют северным регионам, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил заместитель председателя правления по реализации АО «НК «ҚазАвтоЖол» Нуркат Акылтаев.

По его словам, уровень готовности в зависимости от региона составляет от 90% до 100%.

«В среднем по республике готовность составляет 94%. В разрезе областей – от 90% до 100%. Основной акцент мы делаем на северных регионах», – сообщил Акылтаев.

В центральных и южных областях страны, по его словам, уровень готовности также составляет 90% и выше.

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Ранее сообщалось, что АО «НК «ҚазАвтоЖол» усиливает техническую готовность дорожных служб к зимнему сезону. Для содержания автомобильных дорог республиканского значения закуплено 259 единиц специализированной техники и оборудования. Новая техника будет использоваться для очистки трасс от снега, ликвидации снежных заносов и гололеда, ремонта дорожного покрытия и других работ по содержанию дорог.

В состав новой партии вошли 60 автогрейдеров, 50 катков, 40 погрузчиков, 30 специальных подметально-уборочных прицепов «Бродвей», 20 сваезабивных установок, 18 термос-ремонтеров, 16 комплектов оборудования «Бастион» для ямочного ремонта методом пневмонабрызга, 15 шнекоротов и 10 тралов с тягачами.

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