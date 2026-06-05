Нацбанк: дальнейшее снижение ставки возможно, но гарантировать его нельзя
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Национальный банк РК понизил базовую ставку впервые с октября 2025 года - с 18% до 17% годовых с коридором +/- 1 п.п/. Снижение базовой ставки не означает автоматического продолжения смягчения политики, сообщил глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов, передает BAQ.KZ.
Цикл подразумевает некую последовательность: сегодня, завтра, послезавтра – движение будет.
"На мой взгляд, говорить о цикле пока рано, потому что, несмотря на накопленный и реализованный позитив, рисков остается достаточно много. Поэтому мы не хотели бы давать какие-либо публичные обещания.
Мы очень надеемся, что инфляция будет складываться в соответствии с нашей траекторией и продолжит снижаться. Тогда это даст нам возможность принимать соответствующие решения по снижению ставки.
Пока говорить об однозначном цикле – что мы будем только снижать ставку, что не будет пауз и на каждом заседании будет "минус, минус, минус", – было бы опрометчиво с нашей стороны", – сказал Сулейменов
В Нацбанке не ожидают ослабления тенге после снижения базовой ставки. Ранее в Нацбанке рассказали о том, что изменится для казахстанцев после снижения базовой ставки.
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