Национальный банк Казахстана разъяснил порядок работы новой межбанковской системы мобильных платежей, которая позволяет оплачивать покупки по Единому QR-коду через терминалы любого банка, передает BAQ.KZ.

Система заработала 19 июля, а ее техническим оператором выступает Национальная платежная корпорация (НПК).

Как работают комиссии

В Нацбанке подчеркнули, что для покупателей использование Единого QR остается бесплатным. При этом для предпринимателей действует законодательное ограничение: комиссия за прием межбанковских QR-платежей не может быть выше комиссии за оплату банковской картой.

Если покупатель и продавец обслуживаются в разных банках, часть комиссии в размере 1% получает банк покупателя. Эти средства могут использоваться, в том числе, для финансирования программ кэшбэка и бонусов. Оставшаяся часть комиссии поступает банку, который обслуживает предпринимателя.

В свою очередь Национальная платежная корпорация получает от банков 0,05% за операции по Единому QR. При этом за межбанковские переводы по номеру телефона оператор комиссии не взимает.

Что изменится для бизнеса и покупателей

В Нацбанке отметили, что новая система не заменяет существующие способы оплаты, а дополняет их. Предприниматели могут продолжать использовать наличные, банковские карты, внутрибанковские QR-коды или объединить прием платежей разных банков через один терминал.

Также в регуляторе сообщили, что с 17 июля через систему уже прошло около 1 млн транзакций, что свидетельствует о высоком спросе на новый сервис.

Как появился Единый QR