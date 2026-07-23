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Нацбанк объяснил, кто платит комиссию при оплате по Единому QR

23 Июля 2026, 15:39
АВТОР
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Baq.kz 23 Июля 2026, 15:39
23 Июля 2026, 15:39
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Фото: Baq.kz

Национальный банк Казахстана разъяснил порядок работы новой межбанковской системы мобильных платежей, которая позволяет оплачивать покупки по Единому QR-коду через терминалы любого банка, передает BAQ.KZ.

Система заработала 19 июля, а ее техническим оператором выступает Национальная платежная корпорация (НПК).

Как работают комиссии

В Нацбанке подчеркнули, что для покупателей использование Единого QR остается бесплатным. При этом для предпринимателей действует законодательное ограничение: комиссия за прием межбанковских QR-платежей не может быть выше комиссии за оплату банковской картой.

Если покупатель и продавец обслуживаются в разных банках, часть комиссии в размере 1% получает банк покупателя. Эти средства могут использоваться, в том числе, для финансирования программ кэшбэка и бонусов. Оставшаяся часть комиссии поступает банку, который обслуживает предпринимателя.

В свою очередь Национальная платежная корпорация получает от банков 0,05% за операции по Единому QR. При этом за межбанковские переводы по номеру телефона оператор комиссии не взимает.

Что изменится для бизнеса и покупателей

В Нацбанке отметили, что новая система не заменяет существующие способы оплаты, а дополняет их. Предприниматели могут продолжать использовать наличные, банковские карты, внутрибанковские QR-коды или объединить прием платежей разных банков через один терминал.

Также в регуляторе сообщили, что с 17 июля через систему уже прошло около 1 млн транзакций, что свидетельствует о высоком спросе на новый сервис.

Как появился Единый QR

Идея создания единого QR-кода для всех банков была представлена Национальным банком и Национальной платежной корпорацией в 2024 году. Система призвана объединить банковские QR-сервисы в единое платежное пространство, чтобы покупатели могли оплачивать товары и услуги приложением любого банка независимо от того, какой терминал установлен у продавца.

В августе 2025 года регулятор сообщил о готовности технической платформы и начале подключения банков. Однако полноценный запуск был перенесен из-за необходимости интеграции различных банковских систем и механизмов защиты данных. По словам председателя Нацбанка Тимура Сулейменова, проект оказался технически сложным, поскольку требовал объединения платежных экосистем всех участников рынка в единый защищенный контур.

С 19 июля 2026 года система официально начала работать по всей стране. В дальнейшем на ее базе планируется внедрить новые сервисы, включая оплату по запросу, расчеты между компаниями и государственными органами, а также трансграничные платежи.

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