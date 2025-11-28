Национальный банк Казахстана представил обновленные прогнозы роста экономики Казахстана на 2025, 2026, 2027 годы, передает BAQ.KZ.

"Прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год улучшен до 6,0-6,5%, что отражает влияние опережающих темпов добычи нефти, а также ускорение инвестиционного и потребительского спроса в последние месяцы года, в том числе на фоне предстоящей реформы НДС в 2026 году.

Прогноз на 2026 год был понижен до 3,5-4,5% вследствие высокой базы 2025 года, а также сдерживающего влияния налогово-бюджетной реформы и бюджетной консолидации на внутренний спрос.

В 2027 году рост экономики ожидается в диапазоне 4,0-5,0%. Рост будет обеспечен продолжением расширения инвестиционной активности, умеренным потребительским спросом и увеличением добычи нефти", - сказал на брифинге Нацбанка председатель финрегулятора Тимур Сулейменов.

В Национальном банке также пересмотрены прогнозы инфляции на 2025 и 2026 годы. Продовольственная инфляция в октябре ускорилась до 13,5%.