Нацбанк усилит контроль за рынком цифровых активов
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При Нацбанке будет создан комитет, который возьмет под контроль рынок цифровых активов и платёжную систему, сообщил на брифинге председатель финрегулятора Тимур Сулейменов, передает BAQ.KZ.
Новый комитет будет работать по двум основным направлениям: регулированию цифровых активов и контролю платежной системы. Кроме того, комитет будет заниматься контролем и развитием рынка цифровых финансовых активов.
"Одна из значимых задач комитета – полный контроль и обеспечение прозрачности платежного рынка. Другой задачей комитета станут контроль и развитие цифровых финансовых активов".
Ранее Глава Нацбанка объяснил укрепление тенге. Оборот лицензированных криптобирж достиг $8 млрд.
Доходы от криптовалюты могут освободить от налога. Льгота может распространиться на операции с цифровыми активами, совершенные через регулируемую казахстанскую инфраструктуру.
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