Нацбанк усилит контроль за рынком цифровых активов

10 Июля 2026, 17:03
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Национальный Банк РК 10 Июля 2026, 17:03
10 Июля 2026, 17:03
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Фото: Национальный Банк РК

При Нацбанке будет создан комитет, который возьмет под контроль рынок цифровых активов и платёжную систему, сообщил на брифинге председатель финрегулятора Тимур Сулейменов, передает BAQ.KZ.

Новый комитет будет работать по двум основным направлениям: регулированию цифровых активов и контролю платежной системы. Кроме того, комитет будет заниматься контролем и развитием рынка цифровых финансовых активов.

"Одна из значимых задач комитета – полный контроль и обеспечение прозрачности платежного рынка. Другой задачей комитета станут контроль и развитие цифровых финансовых активов".

Ранее Глава Нацбанка объяснил укрепление тенге. Оборот лицензированных криптобирж достиг $8 млрд. 

Доходы от криптовалюты могут освободить от налога. Льгота может распространиться на операции с цифровыми активами, совершенные через регулируемую казахстанскую инфраструктуру. 

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