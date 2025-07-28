  • 28 Июля, 11:32

Названы 5 самых опасных заболеваний среди женщин в Казахстане

Минздрав назвал и возрастные особенности заболеваемости.

Сегодня, 11:04
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 11:04
Сегодня, 11:04
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Фото: Pixabay.com

В Казахстане женщины чаще всего сталкиваются с сердечно-сосудистыми, онкологическими и респираторными заболеваниями. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в официальном ответе на запрос редакции BAQ.KZ.

Согласно информации ведомства, наиболее распространённые заболевания среди женщин в РК делятся на пять основных групп:

1. Болезни сердца и сосудов
Сердечно-сосудистые патологии являются основной причиной смертности среди женщин старше 50 лет. Чаще всего фиксируются артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и инсульт.

2. Онкологические заболевания
Наиболее распространённые виды рака среди женщин — рак молочной железы и шейки матки. В Минздраве подчёркивают: своевременная диагностика и профилактические осмотры помогают снизить риск и выявить болезнь на ранней стадии.

3. Болезни органов дыхания
Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), бронхиальная астма и другие респираторные патологии также часто встречаются среди женщин в Казахстане.

4. Заболевания опорно-двигательного аппарата
Остеопороз и артрит в основном поражают женщин пожилого возраста. Эти болезни значительно ограничивают подвижность и ухудшают качество жизни.

5. Психические расстройства
Наиболее частые нарушения психического здоровья — депрессия и тревожные состояния. Минздрав отмечает, что гормональные изменения и низкая стрессоустойчивость могут способствовать развитию этих состояний.

Возрастные особенности заболеваемости

  • До 30 лет — преобладают гинекологические заболевания, инфекции и патологии репродуктивной системы.
  • 30–50 лет — возрастают риски сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.
  • После 50 лет — чаще диагностируются онкология, болезни сердца и опорно-двигательного аппарата.

Репродуктивное здоровье и материнская смертность

По данным Минздрава, среди женщин репродуктивного возраста широко распространены такие заболевания, как бесплодие, эндометриоз и миома матки.

В Казахстане реализуется ряд программ, направленных на улучшение репродуктивного здоровья и услуг по планированию семьи. Эти меры способствуют снижению материнской смертности. Однако в отдалённых регионах страны доступ к медицинской помощи по-прежнему остаётся проблемным.

Ранее мы сообщали, что Минздрав РК зафиксировал  снижение заболеваемости по 31 инфекции, включая корь, коклюш, вирусный гепатит А и COVID-19. За полгода не выявлено ни одного случая чумы, холеры, полиомиелита и дифтерии. Эпидситуация признана стабильной.

Также сообщалось, что с 2026 года изменятся правила расчёта взносов в ОСМС. Нововведение затронет только 9% работников с доходами выше 850 тысяч тенге. В Минздраве подчёркивают, что это повысит справедливость и финансовую устойчивость системы.

Кроме того, Казахстан заключил меморандумы с ведущими фармкомпаниями — AstraZeneca, Johnson & Johnson и Химфарм — о снижении цен на жизненно важные препараты. Среди них — лекарства от рака, диабета и спинальной мышечной атрофии.

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