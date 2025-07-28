В Казахстане женщины чаще всего сталкиваются с сердечно-сосудистыми, онкологическими и респираторными заболеваниями. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в официальном ответе на запрос редакции BAQ.KZ.

Согласно информации ведомства, наиболее распространённые заболевания среди женщин в РК делятся на пять основных групп:

1. Болезни сердца и сосудов

Сердечно-сосудистые патологии являются основной причиной смертности среди женщин старше 50 лет. Чаще всего фиксируются артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и инсульт.

2. Онкологические заболевания

Наиболее распространённые виды рака среди женщин — рак молочной железы и шейки матки. В Минздраве подчёркивают: своевременная диагностика и профилактические осмотры помогают снизить риск и выявить болезнь на ранней стадии.

3. Болезни органов дыхания

Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), бронхиальная астма и другие респираторные патологии также часто встречаются среди женщин в Казахстане.

4. Заболевания опорно-двигательного аппарата

Остеопороз и артрит в основном поражают женщин пожилого возраста. Эти болезни значительно ограничивают подвижность и ухудшают качество жизни.

5. Психические расстройства

Наиболее частые нарушения психического здоровья — депрессия и тревожные состояния. Минздрав отмечает, что гормональные изменения и низкая стрессоустойчивость могут способствовать развитию этих состояний.

Возрастные особенности заболеваемости

До 30 лет — преобладают гинекологические заболевания, инфекции и патологии репродуктивной системы.

30–50 лет — возрастают риски сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

После 50 лет — чаще диагностируются онкология, болезни сердца и опорно-двигательного аппарата.

Репродуктивное здоровье и материнская смертность

По данным Минздрава, среди женщин репродуктивного возраста широко распространены такие заболевания, как бесплодие, эндометриоз и миома матки.

В Казахстане реализуется ряд программ, направленных на улучшение репродуктивного здоровья и услуг по планированию семьи. Эти меры способствуют снижению материнской смертности. Однако в отдалённых регионах страны доступ к медицинской помощи по-прежнему остаётся проблемным.