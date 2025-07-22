За первое полугодие текущего года в стране зарегистрировано 1426 попыток суицида. Такие данные содержатся в отчёте Генеральной прокуратуры РК, передаёт BAQ.KZ.

Как оказалось, в нашей стране мужчины совершают больше попыток суицида, чем женщины.

Согласно данным отчёта:

885 попыток совершены мужчинами,

541 — женщинами.

Наибольшее количество попыток приходится на мужчин трудоспособного возраста:

98 случаев — от 18 до 24 лет,

120 — от 25 до 29 лет,

164 — от 30 до 34 лет,

240 — от 35 до 44 лет,

137 — от 45 до 54 лет.

У женщин наиболее уязвимые возрастные группы — от 18 до 44 лет:

120 случаев — от 18 до 24 лет,

137 — от 25 до 29 лет,

164 — от 30 до 34 лет,

240 — от 35 до 44 лет.

Подростковая статистика: 140 девочек и 55 мальчиков пытались свести счёты с жизнью

Среди несовершеннолетних (до 18 лет) зафиксировано:

55 попыток суицида у мальчиков,

140 — у девочек.

Из них:

38 случаев — в возрасте 15–17 лет (мальчики),

91 случай — в возрасте 15–17 лет (девочки),

16 и 49 случаев соответственно — в возрасте 5–14 лет

Где больше всего попыток суицида:

г. Алматы — 429 попыток г. Астана — 222 Алматинская область — 217 Карагандинская область — 186 Жамбылская область — 193

Среди несовершеннолетних, совершивших попытку:

в полной семье воспитывались — 52 мальчика, 104 девочки;

в неполной семье — 3 мальчика, 36 девочек;

среди детей-сирот и оставшихся без попечения родителей — 1 случай у мальчика.

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