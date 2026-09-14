Названы самые популярные платные трассы Казахстана этим летом

За лето на 28 платных участках республиканских автодорог Казахстана зафиксировали более 25,8 млн проездов. В среднем с 1 июня по 31 августа автомобили совершали около 281 тысячи проездов в сутки, сообщает «ҚазАвтоЖол».

Самым востребованным направлением стал участок Алматы – Конаев – за три месяца здесь зарегистрировали более 4,3 млн проездов.

На втором месте оказалась трасса Шымкент – граница Узбекистана с 2,68 млн проездов. Третье место занял участок Шымкент – Тараз – 1,87 млн.

На десять трасс пришлось 71% всего трафика

Высокая интенсивность движения также отмечалась на участках Тараз – Кайнар, Астана – Темиртау, Астана – Щучинск, Шымкент – Кызылорда и Конаев – Талдыкорган.

Всего на десять самых загруженных платных участков пришлось более 18,2 млн проездов, или около 71% всего летнего трафика платной дорожной сети.

В «ҚазАвтоЖоле» отмечают, что высокий спрос сохраняется не только на маршруты между крупными городами, но и на дороги, ведущие к популярным туристическим зонам. Среди них Астана – Щучинск, Щучинск – Кокшетау, Караганда – Балхаш, Кызылорда – Аральск и Ушарал – Достык.

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