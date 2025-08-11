В Костанайской области в 2025 году планируется закрытие трёх сельских начальных школ. Причиной называют сокращение числа учащихся и несоответствие требованиям государственной нормативной сети. Об этом сообщили в Управлении образования акимата Костанайской области в ответ на официальный запрос BAQ.KZ.

По данным на 2025 год, в области функционируют 436 государственных школ, в которых обучаются 111 694 ребенка. Из них 107 школ — с казахским языком обучения, 114 — смешанные, остальные — с русским языком обучения.

Тем не менее, в 2024 году в Костанайской области были закрыты 13 сельских школ — 11 начальных и 2 основные. Из них 5 школ работали с государственным (казахским) языком обучения, 1 — со смешанным, 7 — с русским языком обучения.

"Кызылжулдызская основная школа в городе Аркалыке была разрушена во время паводков, и все семьи переехали в городские школы. Основная школа в Мендыгаринском районе была сначала реорганизована в начальную, затем закрыта из-за отсутствия учеников. Кроме того, были закрыты начальные школы в Аулиекольском, Джангельдинском, Житикаринском, Карабалыкском, Карасуском, Узункольском и Федоровском районах", – пояснили в ведомстве.

Какие школы планируют закрыть в 2025 году?

В 2025 году планируется закрытие трёх начальных школ: в список попали Агаштыкольская школа в Амангельдинском районе, Таушская — в Джангельдинском и Рыбкинская — в Карабалыкском районе.

"Из-за снижения численности контингента детей и за оттока населения из сельской местности ежегодно наблюдается несоответствие организаций образования гарантированному государственному нормативу сети (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 мая 2022 года № 185 "Об утверждении гарантированного государственного норматива сети организаций образования в зависимости от плотности населения и отдаленности населенных пунктов" 5 и более человек для НШ, 41 и более для ОШ, 81 и более для СШ)", – отметили в акимате.

Отметим, что закрытие школ — это не только вопрос демографии, но и качества образования. Власти заявляют, что детей переводят в более крупные и обеспеченные школы, однако проблема транспортной доступности и адаптации учеников в новых коллективах по-прежнему остаётся актуальной.

