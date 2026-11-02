Не только знания: что поможет укрепить авторитет учителей в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём Послании обратил внимание на необходимость укрепления авторитета педагогов и сокращения их дополнительной нагрузки. Глава государства подчеркнул, что учителя должны заниматься прежде всего обучением и воспитанием детей, а не многочисленными отчётами. Сегодня от учителя ждут не только качественного образования, но и умения поддерживать ребёнка, помогать ему развиваться и находить своё место в жизни. Что необходимо изменить, чтобы повысить уважение к профессии, корреспондент BAQ.KZ узнал у казахстанских педагогов.

Кроме того, в Послании Президент назвал ещё одной проблемой отношение к педагогам со стороны учеников и администрации школ.

«Мы должны защищать честь и достоинство учителей. В последнее время в школах нередки случаи, когда ученики грубо разговаривают с педагогами и даже применяют к ним силу. В таких ситуациях администрация школы зачастую оказывает давление на самого учителя. Это неправильно», – заявил Глава государства.

Министерству просвещения поручено держать этот вопрос на особом контроле.

От оскорблений до физического насилия

Так, в январе в селе Шамалган Алматинской области ученик 11-го класса избил учителя после замечания. Видео происшествия распространилось в социальных сетях в мае. Уголовное дело возбудили сразу после происшествия.

В апреле общественное обсуждение вызвали видеоролики в TikTok, в которых школьники использовали фотографии преподавателей и сопровождали их оскорбительными выражениями. Подобные случаи выявляли в нескольких регионах страны. В Петропавловске полиция установила ряд причастных школьников и начала работу по привлечению родителей к административной ответственности.

Эти происшествия вновь подняли вопрос об уважении к педагогам, воспитании детей и ответственности родителей.

Авторитет учителя начинается с уважения

Учитель физики из Актау Еркин Макенов, посвятивший профессии многие годы, считает, что отношение к педагогам со временем изменилось. Современные школьники стали более открытыми, свободно выражают своё мнение и не боятся задавать вопросы.

По его словам, это естественные изменения, к которым должны адаптироваться и сами учителя. Однако уважение к знаниям и труду педагога должно оставаться неизменным.

– Раньше к учителю было особое отношение. Его уважали и дети, и родители. Сегодня многое изменилось. Дети стали другими, более свободными, открытыми, могут спорить, задавать неудобные вопросы. И я считаю, что это нормально. Время меняется, и учитель тоже должен меняться, – отметил Еркин Макенов.

Педагог положительно оценивает внимание к вопросу укрепления авторитета учителей. По его мнению, даже современные школы и новое оборудование не смогут обеспечить качественное образование без профессиональных преподавателей.

При этом уважение к учителю, считает он, формируется не только в школе, но и в семье.

– Если дома родители при ребёнке плохо говорят об учителе, то какого отношения мы потом ждём от ученика? Бывают, конечно, разные учителя, как и люди в любой профессии. Но любые вопросы можно решать спокойно, по-человечески, – подчеркнул педагог.

Он добавил, что учитель также должен заслуживать доверие учеников своими знаниями, справедливостью и умением выстраивать диалог.

– Настоящий авторитет не появляется по приказу. Его зарабатывают годами. И лучше всего, когда спустя много лет бывший ученик встречает тебя, здоровается и с теплотой вспоминает школьные годы. Вот это для меня и есть настоящее уважение к учителю, – поделился Еркин Макенов.

Учитель – не только преподаватель, но и наставник

Учитель начальных классов, педагог-исследователь Алтынгуль Мажитова отмечает, что сегодня роль педагога выходит далеко за рамки школьной программы.

По её словам, современные дети могут самостоятельно получать информацию из интернета. Однако научить их анализировать, принимать решения и отвечать за свои поступки по-прежнему остаётся одной из важнейших задач учителя.

– Сегодня учитель – это не просто человек, который передаёт знания. Это наставник, который помогает ребёнку разобраться в себе, поверить в свои силы и научиться самостоятельно мыслить. Для меня важно не только то, чему научился ребёнок, но и то, каким человеком он растёт, – рассказала Алтынгуль Мажитова.

Особое значение, по мнению педагога, воспитательная работа имеет в начальных классах, когда у детей формируются характер, нравственные ценности и отношение к окружающим.

– Мне хочется, чтобы каждый ученик чувствовал себя в классе нужным, понятым и принятым. При этом я убеждена, что воспитание – это общая ответственность учителя и родителей. Только при взаимном сотрудничестве можно добиться настоящих результатов, – отметила она.

Меньше отчётов, больше времени для детей

Одной из проблем, на которую обращают внимание педагоги, остаётся дополнительная нагрузка, не связанная напрямую с обучением.

Алтынгуль Мажитова отметила, что в Послании Президента был затронут вопрос чрезмерной отчётности, в том числе на цифровых платформах.

По её словам, учителям важно иметь больше возможностей для индивидуальной работы с детьми.

– Нам действительно хочется больше времени уделять детям, индивидуальной работе, их развитию и воспитанию, а не многочисленным отчётам и организационным вопросам, – подчеркнула педагог.

С этим мнением согласен и Еркин Макенов. Он считает, что снижение бумажной нагрузки и повышение доверия к учителям позволят им сосредоточиться на своей основной работе.

Современным детям нужен новый подход

Учитель русского языка и литературы Асель Жуматаева также считает, что роль педагога в современном обществе становится шире.

По её словам, образование лежит в основе развития общества, а учителя участвуют не только в обучении, но и в воспитании ответственного поколения.

– Наша задача заключается не только в передаче знаний, но и в воспитании патриотизма, ответственного, конкурентоспособного поколения, способного внести достойный вклад в будущее Казахстана, – рассказала Асель Жуматаева.

Педагог отмечает, что современные школьники отличаются от предыдущих поколений. Поэтому привычные методы преподавания не всегда оказываются эффективными.

– Методики, которые раньше использовали наши учителя, уже не работают, так как дети развиваются в ногу со временем очень быстро, и к ним нужен отдельный подход. Каждый ребёнок индивидуален, – отметила она.

Учитель глазами школьника

Своим мнением поделилась и ученица столичной школы-лицея № 70 имени Темирбека Жургенова Инкар Булан.

По её словам, хороший учитель должен не только обладать знаниями, но и поддерживать учеников, находить интересные способы обучения.

– Я считаю, что хороший учитель должен быть образованным, креативным и поддерживать детей. Учителя дают нам не только знания, но и воспитание, готовят к жизни. Учитель для нас как вторая мама, а школа становится второй семьёй, – рассказала школьница.

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