  • Главная
  • Новости
  • Небольшие колебания: курс доллара изменился на утренних торгах

Небольшие колебания: курс доллара изменился на утренних торгах

На старте торгов на KASE курс доллара показывает небольшие колебания.

Сегодня 2026, 11:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня 2026, 11:25
Сегодня 2026, 11:25
83
Фото: gov.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) открылись торги иностранными валютами. По состоянию на утро 5 марта средневзвешенный курс доллара составляет около 503 тенге, передает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на данные биржи.

На старте торгов национальная валюта демонстрирует небольшие колебания. По словам аналитиков, в последние дни курс тенге меняется умеренно и сохраняет относительную стабильность.

Ранее официальный курс доллара, установленный Национальным банком Казахстана, составлял около 498 тенге за доллар.

Читай также: Продажи валюты из Нацфонда в феврале составили $400 млн

Самое читаемое

Наверх