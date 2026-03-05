Небольшие колебания: курс доллара изменился на утренних торгах
На старте торгов на KASE курс доллара показывает небольшие колебания.
Сегодня 2026, 11:25
83Фото: gov.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) открылись торги иностранными валютами. По состоянию на утро 5 марта средневзвешенный курс доллара составляет около 503 тенге, передает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на данные биржи.
На старте торгов национальная валюта демонстрирует небольшие колебания. По словам аналитиков, в последние дни курс тенге меняется умеренно и сохраняет относительную стабильность.
Ранее официальный курс доллара, установленный Национальным банком Казахстана, составлял около 498 тенге за доллар.
