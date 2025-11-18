"Недавно создала семью": министр здравоохранения выразила соболезнования семье фельдшера
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова выразила глубокие соболезнования семье и близким фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан, которая скончалась в больнице после трагического происшествия в Астане, передает BAQ.KZ.
Напомним, что 8 ноября, во время очередного служебного вызова, на территории одного из жилых комплексов столицы обрушилась часть облицовки здания. Несмотря на смертельную опасность, молодой фельдшер успела оказать помощь и спасти двоих пострадавших, проявив самоотверженность и профессиональное мужество.
"От имени Министерства здравоохранения Республики Казахстан и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семье и близким фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан, трагически погибшей при исполнении своего профессионального долга", — сказала Акмарал Альназарова.
В министерстве подчеркнули, что Улдана до последнего момента оставалась верна своему предназначению — помогать людям.
"Она до последнего оставалась верна своему предназначению — помогать людям. Её поступок является примером истинного профессионального героизма, самоотверженности и высокой человеческой ответственности", — отметили в ведомстве.
Фельдшеру было всего 23 года. Она посвятила медицине пять лет, недавно создала семью и строила планы на будущее. Её гибель стала тяжёлой утратой для родных, коллег и всей медицинской отрасли.
"Память о Улдане Мырзуан навсегда останется в наших сердцах как о мужественном и добром человеке, для которого жизнь и здоровье других были высшей ценностью", — говорится в соболезновании.
Ранее мы сообщали, что в Астане скончалась фельдшер, пострадавшая при обрушении облицовки дома.
Напомним, 8 ноября в Астане произошло обрушение наружной кирпичной облицовки с фасада жилого дома. На месте пострадала фельдшер, на нее упал кондиционер. Пострадавшей провели трепанацию черепа.
Самое читаемое
- Возврат активов: село в Жамбылской области впервые за 90 лет получило чистую воду
- Аренда или ипотека: что выгоднее казахстанцам брать в 2025 году?
- Название первой АЭС официально объявили в Казахстане
- 8 человек погибли в страшной аварии на трассе ЗКО
- Трамп поддержал законопроект о санкциях против стран-партнеров России