Министр здравоохранения Акмарал Альназарова выразила глубокие соболезнования семье и близким фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан, которая скончалась в больнице после трагического происшествия в Астане, передает BAQ.KZ.

Напомним, что 8 ноября, во время очередного служебного вызова, на территории одного из жилых комплексов столицы обрушилась часть облицовки здания. Несмотря на смертельную опасность, молодой фельдшер успела оказать помощь и спасти двоих пострадавших, проявив самоотверженность и профессиональное мужество.

"От имени Министерства здравоохранения Республики Казахстан и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семье и близким фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан, трагически погибшей при исполнении своего профессионального долга", — сказала Акмарал Альназарова.

В министерстве подчеркнули, что Улдана до последнего момента оставалась верна своему предназначению — помогать людям.

"Она до последнего оставалась верна своему предназначению — помогать людям. Её поступок является примером истинного профессионального героизма, самоотверженности и высокой человеческой ответственности", — отметили в ведомстве.

Фельдшеру было всего 23 года. Она посвятила медицине пять лет, недавно создала семью и строила планы на будущее. Её гибель стала тяжёлой утратой для родных, коллег и всей медицинской отрасли.

"Память о Улдане Мырзуан навсегда останется в наших сердцах как о мужественном и добром человеке, для которого жизнь и здоровье других были высшей ценностью", — говорится в соболезновании.

Напомним, 8 ноября в Астане произошло обрушение наружной кирпичной облицовки с фасада жилого дома. На месте пострадала фельдшер, на нее упал кондиционер. Пострадавшей провели трепанацию черепа.