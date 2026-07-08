Мировые цены на нефть продолжают уверенно расти после сообщений об атаках на несколько судов в районе Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью, передает BAQ.KZ со ссылкой на investing.com.

По состоянию на утро 8 июля стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent достигла 76,11 доллара за баррель, что на 2,63% выше уровня предыдущего закрытия.

Американская нефть WTI также демонстрирует рост. Ранее в ходе торгов ее стоимость превышала 70 долларов за баррель, прибавив более 2%.

Аналитики связывают подорожание нефти с опасениями участников рынка относительно возможных перебоев поставок через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти.

Российская нефть подешевела

Одновременно агентство Bloomberg сообщает, что экспорт российской нефти достиг рекордных объемов. Это связывают с сокращением перерабатывающих мощностей внутри России, из-за чего нефтяные компании увеличивают поставки сырой нефти за рубеж.

При этом стоимость российской нефти продолжает снижаться. По данным агентства, в июле цена сорта Urals опустилась примерно до 45 долларов за баррель, а по отдельным оценкам – до 40–40,4 доллара.

Дисконт российской нефти к эталонному сорту Brent увеличился до 27,35 доллара за баррель, что стало максимальным уровнем с февраля.

Эксперты отмечают, что, несмотря на рекордные объемы экспорта, снижение мировых цен и увеличение скидки на российскую нефть оказывают давление на доходы от ее продажи.

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