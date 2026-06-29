США и Иран договорились прекратить удары

США и Иран договорились временно прекратить взаимные удары. После этого стороны планируют вернуться к переговорам.

По данным CNN, встреча должна пройти во вторник в столице Катара – Дохе.

Изначально стороны готовились обсуждать иранскую ядерную программу в Швейцарии, однако на фоне резкой эскалации и обмена ударами повестка изменилась, а сам формат переговоров был экстренно перенесён.

Сообщается, что стороны договорились временно прекратить "боевые действия" и сосредоточиться на снижении напряжённости в районе Ормузского пролива, где в последние дни фиксировались атаки на суда и ответные удары.

Ранее сообщалось, что эскалация конфликта уже повлияла на мировой нефтяной рынок, вызвав резкие колебания цен.

Переговорный процесс, продолжается в закрытом формате, а ключевая цель встречи в Дохе – стабилизация ситуации и обеспечение безопасного судоходства в регионе. Переговоры в Дохе могут стать попыткой остановить дальнейшее обострение. Однако итог встречи пока неизвестен.

Ранее Иран атаковал базы США в Заливе.

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