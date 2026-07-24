Мангистауская область, которую традиционно считают нефтяным регионом, постепенно меняет структуру своей экономики. Все больший вклад в ее развитие вносит не добыча сырья, а перерабатывающая промышленность, строительство и транспортная отрасль.

По итогам первого полугодия 2026 года предприятия региона произвели продукции на 2,1 трлн тенге. При этом наиболее заметный рост показала именно обрабатывающая промышленность.

Переработка растет

За шесть месяцев объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился сразу на 39% и достиг 186 млрд тенге. Это означает, что в регионе становится больше предприятий, которые не просто добывают сырье, а перерабатывают его и выпускают готовую продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Одновременно в экономику продолжает поступать большой объем инвестиций. За первое полугодие в основной капитал вложено почти 500 млрд тенге.

Больше жилья и инфраструктуры

Рост промышленности поддерживает и строительную отрасль.

С января по июнь объем строительных работ увеличился на 11,8%, составив 178,3 млрд тенге.

Продолжается и строительство жилья. За полгода в эксплуатацию ввели 275 тысяч квадратных метров, что на 4,6% больше, чем годом ранее.

Порты и перевозки

Одним из главных драйверов экономики остается транспортно-логистическая отрасль.

Благодаря выгодному расположению на Каспии и развитию международных транспортных маршрутов объем транспортных услуг вырос на 8,5% – до 272,6 млрд тенге.

Власти связывают дальнейший рост с развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута и более эффективной работой морских портов.

Торговля и сельское хозяйство

Положительная динамика сохраняется и в других секторах экономики.

Оборот внутренней торговли достиг 500 млрд тенге, увеличившись на 3,3%.

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 17,8 млрд тенге, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более 9 тысяч рабочих мест

Экономический рост отражается и на рынке труда.

С начала года в Мангистауской области создано свыше 9 тысяч рабочих мест. Из них 3 780 – постоянные, еще 5 367 – временные.

Уровень безработицы снизился с 5,1% до 5%.

Кроме того, выросла средняя заработная плата. По итогам первого квартала она приблизилась к 660 тысячам тенге, что на 6,2% больше, чем годом ранее.

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