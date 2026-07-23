В Мангистау построят новые энергообъекты и центральную котельную для Актау

В Мангистауской области реализуют ряд крупных проектов, направленных на развитие энергетики, теплоснабжения и промышленности. Ход их реализации проверил премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в регион, передает primeminister.kz.

Одним из ключевых проектов станет строительство центральной котельной в Актау мощностью 363 Гкал/ч. Она позволит обеспечить теплом более 2 млн квадратных метров жилых домов и социальных объектов, подключить новые микрорайоны к централизованной системе теплоснабжения и повысить надежность подачи тепла.

Также продолжается строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт на базе ТОО «Актауская энергетическая компания». Стоимость проекта составляет 210 млн долларов, завершить его планируют в июне 2027 года. Ожидается, что объект повысит надежность электроснабжения Мангистауской области и западного региона страны.

Кроме того, на базе МАЭК планируется построить новые парогазовые установки общей электрической мощностью до 500 МВт и тепловой мощностью 560 Гкал/ч. Новый комплекс заменит изношенные энергоблоки и будет использоваться для комбинированного производства электроэнергии и тепла. Проект также предусматривает развитие мощностей по опреснению воды.

Во время поездки премьер-министр ознакомился с работой завода CASPI BITUM, где после модернизации увеличены мощности по переработке нефти и производству дорожного битума. По итогам посещения он поручил обеспечить соответствие выпускаемой продукции международным стандартам.

По словам Олжаса Бектенова, проекты в сфере энергетики, коммунальной и промышленной инфраструктуры должны быть реализованы в установленные сроки, поскольку они напрямую влияют на качество жизни жителей региона.

Мангистауская область на протяжении последних лет сталкивается с дефицитом электро- и теплоснабжения, особенно в Актау. МАЭК остается основным поставщиком электроэнергии, тепла и питьевой воды для региона, а модернизация энергетической инфраструктуры рассматривается как один из ключевых проектов для обеспечения стабильного развития области.

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