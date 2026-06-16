Новый виток борьбы разгорелся за Ормузский пролив

Суда снова начали проходить через Ормузский пролив, однако вопрос о полном контроле над этим важнейшим морским маршрутом остается открытым.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пролив будет "полностью открыт" к пятнице, однако ключевые детали соглашения до сих пор не согласованы, включая то, кто именно будет управлять этим стратегическим водным путем.

Иран и США сообщили, что движение судов через Ормузский пролив возобновилось. Трамп при этом призвал мировые суда «запускать двигатели» и заявил, что нефть снова должна свободно проходить через этот маршрут.

Напомним, ормузский пролив является одним из самых важных морских путей в мире: через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. Его ширина в самом узком месте составляет около 38 километров.

Несмотря на заявления о возобновлении движения, остается неясным, кто будет контролировать пролив в будущем. По сообщениям, обсуждается вариант совместного управления Ирана и Омана, однако официального подтверждения этому нет.

Ранее Иран заявлял о возможном введении платы за проход судов, что вызвало споры с рядом стран региона. Оман эти заявления не поддержал, отметив, что пролив не является искусственным объектом и не может облагаться подобными сборами.

После объявления о соглашении стороны по-разному трактуют его условия. Эксперты отмечают, что США и Иран дают разные объяснения договоренностей, поэтому пока сложно говорить о едином понимании ситуации.

Аналитики также считают, что если иранская версия управления проливом будет признана, это может стать серьезным политическим и стратегическим успехом для Тегерана.

На фоне конфликта в регионе ранее движение судов через пролив было ограничено, что привело к росту цен на нефть и усилению экономической нестабильности.

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