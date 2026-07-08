Министерство энергетики Казахстана ввело новые требования для компаний, которые занимаются добычей нефти и газа. Теперь они обязаны чаще покупать товары и заказывать работы у казахстанских производителей, передает BAQ.KZ.

Как сообщил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров, изменения уже внесены почти в 90 действующих контрактов на недропользование.

Теперь в таких контрактах закреплено, что не менее 30% закупаемых товаров должны быть казахстанского производства, а не менее 80% работ и услуг должны выполнять отечественные компании.

По словам Акбарова, это поможет развивать казахстанские предприятия, создавать новые рабочие места и увеличивать объем производства внутри страны.

Кроме того, Министерство энергетики совместно с крупнейшими нефтяными компаниями – Тенгизшевройл (ТШО), North Caspian Operating Company (NCOC) и Kashagan Petroleum Operating – реализует пятилетние программы по увеличению доли казахстанского содержания.

Какие льготы получают инвесторы

В Минэнерго также рассказали о мерах поддержки компаний, которые занимаются разведкой новых месторождений.

Теперь инвесторы могут быстрее получить право на разведку малоизученных участков. Если компания подает заявку, в течение 10 рабочих дней проводится аукцион, после которого победитель получает право на разработку участка.

Кроме того, государство сохраняет налоговые льготы и частично компенсирует расходы на геологоразведку. Еще одно изменение – срок действия контрактов на разведку увеличен с 6 до 12 лет, чтобы инвесторы могли спокойнее реализовывать долгосрочные проекты.

Ранее Ерлан Акбаров сообщал, что в Казахстане действует 317 контрактов на недропользование в сфере углеводородов, причем почти три четверти из них сосредоточены в трех нефтедобывающих регионах страны. В Атырауской области действует 89 контрактов, в Мангистауской – 72, в Актюбинской – 66. В совокупности это составляет 72% от общего количества действующих контрактов. Еще 41 контракт реализуется в Кызылординской области, а пять – в казахстанском секторе Каспийского моря.

Из общего числа контрактов 179 заключены на добычу углеводородов, 135 – на разведку и добычу, еще три предусматривают только геологоразведочные работы. По данным Министерства энергетики, по состоянию на 1 января 2025 года государственные запасы нефти в Казахстане составляли 4,2 млрд тонн, свободного газа – 1,7 трлн кубометров, растворенного газа – 2 трлн кубометров. За период с 2020 по 2025 год в нефтегазовую отрасль было инвестировано 41,3 трлн тенге. В 2026 году планируется привлечь еще 350 млрд тенге, которые направят на геологоразведку, модернизацию производственной инфраструктуры и внедрение новых технологий.

Читай также:

Газификация, новые ГПЗ и цифровой учет: какие поручения дал Бектенов по развитию газовой отрасли