Иран пригрозил оставить без электричества весь регион и "поджечь" нефтегазовую инфраструктуру стран Персидского залива, если США продолжат атаки на его энергетические объекты. Тем временем американские и израильские силы заявляют о тысячах поражённых целей на территории Ирана. BAQ.kz рассказывает, что происходило в войне за последние двое суток и как конфликт влияет на соседние страны.

США заявили о тысячах поражённых целей

Военная кампания США и их союзников против Ирана продолжается. По данным Центрального командования США (CENTCOM), с начала операции 28 февраля было поражено около 6000 целей на территории Ирана, включая военные объекты и морскую технику. В числе поражённых целей - более 90 иранских судов, включая минные заградители и корабли ВМС.

Американские и израильские авиационные удары продолжаются по объектам в Тегеране и других регионах страны. По данным Associated Press, интенсивность бомбардировок остаётся высокой, а операция охватывает широкий спектр целей - от военной инфраструктуры до объектов, связанных с ракетной программой. Президент США Дональд Трамп заявил, что операция будет продолжаться, пока задача не будет выполнена.

Иран пригрозил "поджечь нефтегазовую инфраструктуру региона"

На фоне продолжающихся ударов Тегеран выступил с резкими предупреждениями. Корпус стражей исламской революции (IRGC) заявил, что если энергетическая инфраструктура Ирана будет атакована, ответ может затронуть весь регион. В заявлении говорится, что в случае такой атаки "вся нефтегазовая инфраструктура региона, где присутствуют интересы США и их союзников, будет подожжена и уничтожена".

Под угрозой могут оказаться: нефтяные месторождения стран Персидского залива, экспортные терминалы нефти, танкеры и морская инфраструктура. Такие предупреждения усилили опасения на мировых энергетических рынках.

Угроза блэкаута на Ближнем Востоке

Отдельное заявление сделал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Он предупредил, что если США атакуют электростанции и другие энергетические объекты Ирана, последствия могут затронуть весь регион.

"Если они уничтожат энергетическую инфраструктуру Ирана, в течение получаса весь регион может погрузиться во тьму", - написал он.

Лариджани добавил, что подобный сценарий создаст благоприятные условия для атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Атаки на нефтяную инфраструктуру и суда

На фоне конфликта усилились атаки на энергетическую инфраструктуру и морские перевозки.

По данным Associated Press, Иран атакует суда и инфраструктуру в Персидском заливе, ряд стран региона перехватывает иранские беспилотники, при этом атаки влияют на поставки нефти и газа.

Сообщалось, что системы ПВО Саудовской Аравии перехватили около 50 иранских беспилотников, а в Дубае обломки одной из ракет вызвали пожар на промышленном объекте.

Нефтяной рынок реагирует ростом цен

Конфликт уже оказывает серьёзное влияние на мировую экономику. Из-за атак на энергетическую инфраструктуру и угроз блокирования Ормузского пролива цены на нефть превысили 100 долларов за баррель.

Эксперты предупреждают, что дальнейшая эскалация может привести к крупнейшему нарушению поставок нефти за последние годы.

Предыстория конфликта

Эскалация в регионе началась 28 февраля, когда президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. После этого США и Израиль начали серию ударов по военной и стратегической инфраструктуре страны. Удары были нанесены по нескольким крупным городам. Взрывы были слышны в Тегеране, Исфахане, Куме, Кередже, Керманшахе, Тебризе и провинции Лорестан.

Позднее государственные СМИ Ирана сообщили о гибели верховного лидера страны Али Хаменеи в результате атак.

Потери и последствия

По последним данным СМИ, число погибших в результате ударов и боевых действий превышает 1200 человек в Иране, тысячи получили ранения.

Жертвы есть и в других странах региона. В Израиле в результате ракетных ударов погибли не менее 11 человек, также сообщается о погибших среди американских военных.

Боевые действия затронули и другие государства Ближнего Востока. Сообщается о жертвах и ударах по объектам в странах Персидского залива, включая Катар, ОАЭ и Азербайджан, которые оказались вовлечены в региональное противостояние из-за размещения военных баз и союзнических обязательств.

На фоне продолжающихся боевых действий в регионе растёт международная обеспокоенность, а ряд стран и международных организаций призывают стороны к деэскалации и переговорам.