Нефтяную компанию в Мангистау оштрафовали почти на полмиллиарда тенге

В Мангистауской области выявили крупные экологические нарушения при проведении буровых работ, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в природоохранной прокуратуре региона, нарушения допустил филиал компании "Buzachi Operating Ltd".

По данным надзорного органа, во время буровых работ компания значительно превысила установленный лимит по накоплению опасных отходов. Объем буровых отходов оказался больше допустимого на 513,2 тонны.

По акту прокуратуры компанию привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 328 КоАП РК.

Сумма штрафа составила 474 миллиона тенге.

В прокуратуре отметили, что контроль за соблюдением экологического законодательства в регионе будет продолжен.

Ранее сообщалось, что компания "Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в." выбросила в атмосферу сверх нормы более 13 тонн загрязняющих веществ. Департамент экологии наложил штраф в 2 миллиарда тенге, который уже взыскан. Прокуратура продолжает держать экологическую ситуацию в нефтегазовой отрасли под строгим контролем.

