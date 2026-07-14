Нелегальный концерт с участием несовершеннолетних выявили в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане полицейские пресекли проведение несанкционированного мероприятия в подвальном помещении жилого дома.
Поводом для вызова стали жалобы жителей, которые сообщили о шумной компании во дворе дома. На место прибыли сотрудники полиции и установили, что в подвале проходил так называемый "похоронный концерт".
Как выяснилось, мероприятие проводилось без согласования с местными исполнительными органами. В помещении находились около 65 человек, среди них – 28 несовершеннолетних.
Во время проверки полицейские установили, что участники устраивали мошпит – активное столкновение в толпе, при котором некоторые посетители частично оголялись и толкали друг друга, создавая угрозу для собственной безопасности. Кроме того, в помещении продавалась алкогольная продукция.
Всех участников доставили в полицию для установления обстоятельств. Организаторы мероприятия, допустившие нарушения, привлечены к ответственности.
С несовершеннолетними и их родителями провели профилактические беседы.
Полиция призывает родителей обращать внимание на то, где и как их дети проводят свободное время, а также предупреждать их об участии в потенциально опасных и несанкционированных мероприятиях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее астанчанин трижды попал в поле зрения полиции.
Читайте также:
Самое читаемое
- Джеки Чан прилетел в Мангистау ради съемок нового фильма
- Паромщики Абайской области просят государство срочно поддержать отрасль
- Новый дворец школьников за 7,6 млрд в Семее оказался недоступным для детей
- Военнослужащая из Казахстана собирает беспилотники своими руками
- Как подать документы на образовательный грант в 2026 году: инструкция для абитуриентов