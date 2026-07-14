Нелегальный концерт с участием несовершеннолетних выявили в Астане

В Астане полицейские пресекли проведение несанкционированного мероприятия в подвальном помещении жилого дома.

Поводом для вызова стали жалобы жителей, которые сообщили о шумной компании во дворе дома. На место прибыли сотрудники полиции и установили, что в подвале проходил так называемый "похоронный концерт".

Как выяснилось, мероприятие проводилось без согласования с местными исполнительными органами. В помещении находились около 65 человек, среди них – 28 несовершеннолетних.

Во время проверки полицейские установили, что участники устраивали мошпит – активное столкновение в толпе, при котором некоторые посетители частично оголялись и толкали друг друга, создавая угрозу для собственной безопасности. Кроме того, в помещении продавалась алкогольная продукция.

Всех участников доставили в полицию для установления обстоятельств. Организаторы мероприятия, допустившие нарушения, привлечены к ответственности.

С несовершеннолетними и их родителями провели профилактические беседы.

Полиция призывает родителей обращать внимание на то, где и как их дети проводят свободное время, а также предупреждать их об участии в потенциально опасных и несанкционированных мероприятиях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

Ранее астанчанин трижды попал в поле зрения полиции.

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