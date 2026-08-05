В Карагандинской области усилили контроль за формированием цен на продукты питания.

По имеющимся данным, с начала года Региональная комиссия проверила 51 оптового поставщика, чтобы выявить необоснованных посредников и случаи завышения стоимости социально значимых товаров.

Что показал анализ цен

Основное внимание специалисты уделили оптовому звену, поскольку именно на этом этапе чаще всего происходит значительное увеличение стоимости продукции перед ее поступлением в магазины.

Проверки показали, что по отдельным социально значимым продуктам торговая надбавка достигала 50% от закупочной цены. В результате жители региона переплачивали за товары первой необходимости.

Какие меры приняли

После вмешательства комиссии цены на такую продукцию были снижены. Предпринимателей, допустивших нарушения, привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

Как изменился контроль

По сравнению с прошлым годом работа по контролю за ценами стала масштабнее. Если за аналогичный период 2025 года проверили 15 оптовых поставщиков, то в 2026 году – уже 51.

Что будет дальше

В Департаменте торговли и защиты прав потребителей Карагандинской области отметили, что работа по контролю цен, выявлению необоснованных посредников и предотвращению необоснованного роста стоимости социально значимых продуктов продолжается.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области усилили контроль за соблюдением требований при реализации социально значимых продовольственных товаров.

Проверки торговых объектов проводятся для недопущения необоснованного роста цен и соблюдения установленной торговой надбавки. Особое внимание специалисты уделяют стоимости продуктов первой необходимости, наличию корректных ценников и соблюдению требований к их оформлению.

В рамках мониторинга проверяются магазины и другие объекты торговли во всех районах области. При выявлении нарушений предпринимателей привлекают к ответственности.

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