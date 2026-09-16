Непобежденный казахстанец вернется на ринг после почти трех лет ради титула WBC

Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов проведет один из главных боев в своей профессиональной карьере. Утром 20 сентября по казахстанскому времени он встретится с американцем Хесусом Рамосом-младшим за титул «временного» чемпиона мира WBC в среднем весе, сообщает BAQ.KZ.

Поединок состоится на Pechanga Arena в Сан-Диего и станет соглавным событием вечера бокса. Непобежденный Нурсултанов подходит к встрече с рекордом 20 побед, 11 из которых одержаны нокаутом. У Рамоса – 24 победы, одно поражение и 19 нокаутов. Американец является действующим «временным» чемпионом WBC, а казахстанец – обязательным претендентом на его пояс.

WBC напомнил путь Нурсултанова к титульному бою

Всемирный боксерский совет перед предстоящим поединком отдельно отметил казахстанца, назвав его претендентом №1, который идет за чемпионским поясом.

На пути к титульному шансу Нурсултанов выиграл пять последних боев. Он победил Андрея Сироткина, Себастьяна Папески, Марсело Косереса, Кадзуто Такэсако и Хулио Аламоса.

При этом предстоящий поединок станет для казахстанца первым почти за три года. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2023 года, когда единогласным решением судей победил чилийца Хулио Аламоса.

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Несмотря на длительный простой, Нурсултанов сохраняет первую позицию в рейтинге WBC среди претендентов среднего веса. В самом Всемирном боксерском совете его называют одним из опасных представителей дивизиона, отмечая физическую силу, тактическую подготовку и умение работать на ближней дистанции.

«Опасный андердог»

Предстоящий бой привлек внимание и зарубежных обозревателей. Журналист Boxingnews.com Аарон Кларк отметил, что на бумаге встреча выглядит конкурентной, несмотря на статус Рамоса как обладателя титула.

«На бумаге подбор соперника выглядит достойно. Нурсултанов подходит к бою в статусе опасного андердога, сохраняя победную серию», – написал журналист.

Сам Рамос ранее также говорил, что готовится к особенностям стиля казахстанца и рассматривает его как серьезного соперника.

Для Нурсултанова победа станет первым мировым титулом в профессиональной карьере и позволит ему закрепиться среди ведущих боксеров среднего дивизиона. WBC официально указывает, что на кону поединка 19 сентября по американскому времени будет именно Interim WBC Middleweight World Championship.

Вечер бокса будет транслироваться на платформе DAZN. Поединок пройдет вечером 19 сентября в США, а в Казахстане – уже утром 20 сентября.

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