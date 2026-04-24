Несмотря на военно-морскую блокаду, введённую США, через Ормузский пролив прошёл ещё один танкер, передает BAQ.kz.

Об этом сообщило иранское агентство Tasnim. Речь идет о судне «Koba», идущем под флагом Кюрасао. Ранее США внесли этот танкер в санкционный список, заподозрив его в перевозке иранской нефти в Китай.

По данным источника, судно бросило якорь вблизи острова Ларк, расположенного у побережья Ирана.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп поручил начать военно-морскую блокаду в Ормузском проливе после того, как переговоры с Ираном в Исламабаде не принесли результатов.

В Центральном командовании вооружённых сил США (CENTCOM) заявили, что в операции по блокированию иранских портов задействованы более 10 тысяч военнослужащих, а также десятки самолётов и кораблей.

Ранее также стало известно, что Иран начал получать доход от транзита через Ормузский пролив. В Тегеране заявили, что начали взимать плату с проходящих судов, сохраняя контроль над стратегически важным маршрутом.

22 апреля США по просьбе стран, испытывающих дефицит топлива из-за закрытия Ормузского пролива, продлили на 30 дней смягчение санкций, введенных на морские поставки российской и иранской нефти. 21 апреля в этом порту находилось пять нефтяных танкеров. Однако четыре иранских нефтяных танкера прорвали американскую блокаду в Ормузском проливе и вошли в воды исламской республики. Об этом сообщила независимая компания Tankers Trackers.

