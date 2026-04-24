Несмотря на блокаду США: танкер прошёл через Ормузский пролив
Судно, попавшее под санкции, продолжило движение через стратегически важный маршрут.
Несмотря на военно-морскую блокаду, введённую США, через Ормузский пролив прошёл ещё один танкер, передает BAQ.kz.
Об этом сообщило иранское агентство Tasnim. Речь идет о судне «Koba», идущем под флагом Кюрасао. Ранее США внесли этот танкер в санкционный список, заподозрив его в перевозке иранской нефти в Китай.
По данным источника, судно бросило якорь вблизи острова Ларк, расположенного у побережья Ирана.
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп поручил начать военно-морскую блокаду в Ормузском проливе после того, как переговоры с Ираном в Исламабаде не принесли результатов.
В Центральном командовании вооружённых сил США (CENTCOM) заявили, что в операции по блокированию иранских портов задействованы более 10 тысяч военнослужащих, а также десятки самолётов и кораблей.
Ранее также стало известно, что Иран начал получать доход от транзита через Ормузский пролив. В Тегеране заявили, что начали взимать плату с проходящих судов, сохраняя контроль над стратегически важным маршрутом.
22 апреля США по просьбе стран, испытывающих дефицит топлива из-за закрытия Ормузского пролива, продлили на 30 дней смягчение санкций, введенных на морские поставки российской и иранской нефти. 21 апреля в этом порту находилось пять нефтяных танкеров. Однако четыре иранских нефтяных танкера прорвали американскую блокаду в Ормузском проливе и вошли в воды исламской республики. Об этом сообщила независимая компания Tankers Trackers.
Читай также: США и Иран на грани: удастся ли удержать перемирие и к чему готовиться?
Самое читаемое
- Жильцы двух домов в Астане не понимают почему акимат хочет их снести
- Новую школу на 100 мест строят в одном из сел Актюбинской области
- Лишился руки на стройке: студенту из Семея требуется протез за 25 миллионов
- В Алматы задержан подозреваемый в жестоком избиении женщины на остановке
- Нацбанк поддерживает повышение порогов для досрочного снятия пенсионных накоплений