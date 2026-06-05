Нетрезвых подростков поймали в ночных заведениях в Алматы

В Медеуском районе Алматы в ходе профилактических рейдов полиция выявила случаи нахождения несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях без сопровождения родителей. Также зафиксированы факты употребления алкоголя подростками

По данным полиции, нарушения были выявлены в ночных клубах и барах. Владельцы и представители заведений привлечены к ответственности за допуск несовершеннолетних в запрещённое время и несоблюдение требований по обеспечению их безопасности.

В результате рассмотрения материалов несколько заведений были закрыты (деятельность приостановлена) на 6 месяцев.

Отдельно суд рассмотрел дело одного из ресторанных комплексов в Алматы. Юридическое лицо признали виновным в непринятии мер по предотвращению правонарушений. По решению суда его деятельность также приостановлена на 6 месяцев.

Кроме того, к ответственности привлечены родители подростков за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за детьми, а также за нахождение несовершеннолетних вне дома в ночное время.

В ведомстве подчеркнули, что защита прав и безопасность несовершеннолетних остаются приоритетом. Владельцам заведений напомнили о строгой ответственности за нарушение законодательства.

Ранее в Семее выявили группу подростков в ночном заведении.

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