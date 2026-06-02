Неудачная пластика: юрист назвал главные ошибки пациентов перед операцией

По мере роста популярности пластических операций и косметологических процедур увеличивается и число людей, обращающихся за юридической помощью после неудачных вмешательств. В интервью корреспонденту BAQ.KZ юрист Аскар Каймаков объяснил, как проверить клинику перед операцией, какие документы необходимо изучить и что делать в случае осложнений.

По словам юриста, прежде всего важно убедиться, что клиника работает на законных основаниях. Для этого необходимо узнать бизнес-идентификационный номер (БИН) медицинского учреждения и через государственные порталы проверить наличие лицензий.

"Нужно проверить, какие лицензии имеются у клиники. Кроме того, важно убедиться в квалификации врача, который будет проводить операцию. У клиники можно запросить дипломы о повышении квалификации врача, сертификаты и лицензии. Если эти сведения скрывают, это уже повод задуматься", – отметил Каймаков.

По его словам, если операция проводится под наркозом, необходимо также проверить профессиональный уровень анестезиолога. Тяжёлые осложнения и летальные исходы нередко связаны именно с анестезией.

На что обратить внимание перед подписанием договора?

Юрист рассказал, что на практике многие клиники включают в договоры пункты, противоречащие требованиям законодательства. Поэтому пациентам следует внимательно изучать документы и оценивать, соответствуют ли они их интересам.

"Иногда клиники включают требования, которые противоречат обязательным нормам Гражданского кодекса и Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Однако такие положения не имеют юридической силы. Права потребителей медицинских услуг защищены на достаточно высоком уровне", – пояснил юрист.

При этом он признал, что полностью проверить профессиональную квалификацию врача бывает сложно, поскольку наличие документов не всегда гарантирует высокий уровень специалиста.

По словам Каймакова, при возникновении сомнений следует письменно обратиться в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения. Этот орган может провести проверку и установить наличие либо отсутствие медицинских ошибок.

Что делать при осложнениях после операции?

Юрист отметил, что каждый случай, когда результат пластической операции не оправдал ожиданий пациента, рассматривается индивидуально. По его словам, многие подобные споры основаны на субъективной оценке результата.

Однако если был причинён реальный вред здоровью или возникли серьёзные осложнения, он не рекомендует заниматься таким делом самостоятельно.

"Медицинские процессы являются очень сложными делами. Я не советую действовать самостоятельно без адвоката или юриста, имеющего опыт в данной сфере", – сказал он.

Каймаков отметил, что сегодня многие юристы и адвокаты работают по таким делам бесплатно либо по системе гонорара, зависящего от результата. По его словам, в рамках подобных споров могут назначаться одна или две судебно-медицинские экспертизы, а также проводиться государственные проверки.

Какие доказательства необходимо собирать?

По словам юриста, несмотря на индивидуальный характер каждого случая, важно как можно раньше начать сбор доказательств.

"Необходимо сохранять переписку, не удалять аудиозаписи, обязательно делать фотографии. Если состояние резко ухудшилось, лучше вызвать скорую помощь и оформить соответствующие документы", – посоветовал он.

Кроме того, он рекомендовал в первую очередь обратиться за помощью к квалифицированному юристу.

Какие последствия после пластических операций встречаются чаще всего?

Каймаков сообщил, что подобные дела регулярно встречаются в его практике. По его словам, после пластических операций и косметологических процедур нередко возникают серьёзные последствия.

"Были дела, закончившиеся смертью пациентов, встречались случаи инвалидности из-за халатности врачей. Сейчас рассматривается даже дело, связанное со стоматологической клиникой. После установки виниров девушке были нарушены регламенты, и в результате она осталась без зубов", – рассказал юрист.

Он также отметил, что после липосакции нередко возникает жировая эмболия – опасное состояние, при котором частицы жира попадают в кровеносные сосуды и блокируют кровообращение. В некоторых случаях это приводит к летальному исходу.

Куда жаловаться, если операция была сделана за границей?

По словам юриста, если операция проводилась за рубежом, обращаться в правоохранительные органы или суд придётся именно в той стране, где была оказана медицинская услуга.

Если же иностранный специалист работал в клинике на территории Казахстана и проводил операцию здесь, тогда можно обращаться в казахстанские органы.

"В нашей практике был случай, когда врач, являющийся гражданином России, провёл операцию в клинике Казахстана, после чего пациент остался инвалидом. В таких случаях необходимо обращаться в органы Казахстана", – отметил он.

Достаточен ли государственный контроль?

Аскар Каймаков считает, что контроль в сфере пластической хирургии и косметологии существует, однако его нельзя назвать достаточным. По его словам, несмотря на проведение плановых и внеплановых проверок, надзор в этой сфере необходимо усиливать.

"Контроль есть, но, на мой взгляд, именно в сфере пластической хирургии и косметологии он пока недостаточно строгий", – заключил юрист.

Напомним, ранее в Алматы после плановой операции в частной клинике скончалась казахстанский блогер и бизнесвумен Сауле Базархан.

После чего депутаты потребовали проверить клиники после смертей пациентов от липосакции.