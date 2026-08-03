Жители города Аягоз платили за воду по завышенному тарифу. В него заложили расходы на работы, которых на самом деле не было, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области Абай.

Переплата набежала на 18,6 млн тенге.

Приписки нашла прокуратура Аягозского района. Виновником оказалось коммунальное государственное предприятие «Аягоз Су», которое эти расходы в тариф и включило.

После акта прокурорского надзора тариф пересчитали. Этим занимался департамент комитета по регулированию естественных монополий по области Абай, он же ввел временный компенсирующий тариф.

Результат жители уже видят в счетах. С 1 августа кубометр воды стоит 283,68 тенге вместо прежних 302,03. Это на 6,07% меньше.

Дешевле стало не только людям. Снижение коснулось 12 022 физических лиц, а также 131 бюджетной организации и 407 предпринимателей.

Само предприятие привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях.

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