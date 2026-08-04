Неймар сделал заявление о своем будущем и завершении карьеры

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар заявил, что пока не принял решения относительно своего будущего и не думает о завершении профессиональной карьеры.

По словам футболиста, сейчас он полностью сосредоточен на выступлении за «Сантос», с которым у него действует контракт до декабря.

«Я не думаю о завершении карьеры. У меня контракт с "Сантосом" до декабря, я хочу сделать все возможное для клуба. После этого я рассмотрю свои варианты. Остаться, уйти, завершить карьеру, продолжать играть... Я не знаю! До декабря еще есть время. Посмотрим», – приводит слова Неймара журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, на чемпионате мира 2026 года, который прошел в США, Мексике и Канаде, сборная Бразилии с Неймаром дошла до 1/8 финала, где уступила сборной Норвегии со счетом 1:2.

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