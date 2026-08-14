Незаконную добычу песка пресекли в Павлодаре

14 Августа 2026, 09:49
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polisia.kz 14 Августа 2026, 09:49
14 Августа 2026, 09:49
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Фото: polisia.kz

В Павлодаре во время рейда полицейские выявили незаконную добычу песка в одном из садоводческих товариществ. Разрешения на пользование недрами у нарушителя не было, передает BAQ.KZ.

Факт зафиксировали в рамках мероприятий по программе «Таза Қазақстан». После проверки сотрудники полиции собрали материалы и направили их в департамент экологии Павлодарской области.

В отношении нарушителя собран материал и направлен в департамент экологии Павлодарской области для рассмотрения и принятия решения в пределах компетенции, - сообщил начальник управления общественной безопасности ДП Павлодарской области Азамат Куркебаев.

В полиции сообщили, что рейды по выявлению нарушений природоохранного законодательства и правил благоустройства в регионе продолжаются на постоянной основе.

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