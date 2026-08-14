Незаконную добычу песка пресекли в Павлодаре

В Павлодаре во время рейда полицейские выявили незаконную добычу песка в одном из садоводческих товариществ. Разрешения на пользование недрами у нарушителя не было, передает BAQ.KZ.

Факт зафиксировали в рамках мероприятий по программе «Таза Қазақстан». После проверки сотрудники полиции собрали материалы и направили их в департамент экологии Павлодарской области.

В отношении нарушителя собран материал и направлен в департамент экологии Павлодарской области для рассмотрения и принятия решения в пределах компетенции, - сообщил начальник управления общественной безопасности ДП Павлодарской области Азамат Куркебаев.

В полиции сообщили, что рейды по выявлению нарушений природоохранного законодательства и правил благоустройства в регионе продолжаются на постоянной основе.

Читай также:

Более 23 тысяч тонн руды незаконно добыли в области Улытау

Тайный золотой прииск обнаружили в Восточном Казахстане