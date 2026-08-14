Незаконную добычу песка пресекли в Павлодаре
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Павлодаре во время рейда полицейские выявили незаконную добычу песка в одном из садоводческих товариществ. Разрешения на пользование недрами у нарушителя не было, передает BAQ.KZ.
Факт зафиксировали в рамках мероприятий по программе «Таза Қазақстан». После проверки сотрудники полиции собрали материалы и направили их в департамент экологии Павлодарской области.
В отношении нарушителя собран материал и направлен в департамент экологии Павлодарской области для рассмотрения и принятия решения в пределах компетенции, - сообщил начальник управления общественной безопасности ДП Павлодарской области Азамат Куркебаев.
В полиции сообщили, что рейды по выявлению нарушений природоохранного законодательства и правил благоустройства в регионе продолжаются на постоянной основе.
Читай также:
Более 23 тысяч тонн руды незаконно добыли в области Улытау
Самое читаемое
- Предприниматель построил для жителей Актюбинской области 12 домов
- Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом
- Алматы снова встанет: 16 августа перекроют проспект Аль-Фараби
- Четыре человека погибли в ДТП на трассе Кокшетау – Атбасар
- Опасная бактерия в воде: что известно о рисках легионеллеза в Казахстане