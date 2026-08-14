Департаментом экономических расследований по области Улытау пресечена деятельность группы, которая организовала незаконную добычу и переработку марганцевой руды.

Как работала схема

По данным Агентства по финансовому мониторингу, злоумышленники скрывали свою деятельность под видом работ по рекультивации отработанного карьера. Однако на территории карьера они развернули полноценный горно-обогатительный комплекс.

Для добычи и переработки руды использовались тяжелая карьерная техника, а также дробильное и промывочное оборудование.

Куда отправляли руду

Следствием установлено, что добытую руду перерабатывали в товарный концентрат, после чего железнодорожным транспортом отправляли на экспорт в соседние государства.

Для регулярной отгрузки продукции подозреваемые арендовали железнодорожный тупик.

Согласно материалам расследования, объем реализованной продукции превысил 23 тыс. тонн, а ее стоимость составила более 1 млрд тенге.

Какой ущерб нанесен

В результате незаконной деятельности был нанесен экологический ущерб. Стоимость рекультивации нарушенных земель, по данным следствия, превышает 150 млн тенге.

Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее полтонны золотого сырья нашли у участников подпольного промысла.

По данным следствия, в урочище Жаманколь участники группы добывали самородное золото, которое не требовало сложной промышленной переработки.

Между участниками были распределены роли. Одни занимались привлечением старателей и организацией добычи, другие отвечали за перевозку и сбыт золота, третьи обеспечивали безопасность.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, по периметру территории выставлялись дозорные. Кроме того, мотоциклисты патрулировали прилегающую местность и предупреждали участников о появлении посторонних лиц и представителей государственных органов.

Добытое золото перевозили в Алматы для дальнейшего сбыта. Полученные денежные средства, как предполагает следствие, распределялись между участниками группы.

В ходе следственных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли более 500 граммов золотосодержащего сырья, две единицы специальной техники, 12 металлоискателей и шесть автомобилей.

Также были обнаружены два пневматических пистолета и гладкоствольное ружье.

В настоящее время 13 человек водворены под стражу.

Расследование продолжается.

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