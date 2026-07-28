В Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области пресечена незаконная добыча золота.

Работы велись без разрешительных документов и нанесли серьезный ущерб окружающей среде.

Что произошло

По информации Агентства по финансовому мониторингу, сотрудники Департамента АФМ по Восточно-Казахстанской области совместно с Департаментом КНБ и специализированной природоохранной прокуратурой пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной добычей золота вблизи села Акбулак.

Следствие установило, что добыча и переработка золотосодержащей руды велись на участке площадью около 30 гектаров. Для этого использовались тяжелая техника и промышленные комплексы.

Какой ущерб нанесен

В результате незаконных работ был причинен значительный ущерб окружающей среде. Поврежден плодородный слой почвы, нарушен естественный рельеф местности, а также изменено русло реки.

Что изъяли

По данным АФМ, к незаконной деятельности были привлечены более 30 работников, в том числе граждане Китая.

Во время обысков правоохранители изъяли шесть 40-тонных самосвалов, четыре гусеничных экскаватора, фронтальный погрузчик и два промышленных комплекса для добычи и промывки золотосодержащей руды.

Расследование уголовного дела продолжается. Иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Ранее в Акмолинской области правоохранители пресекли деятельность группы, подозреваемой в незаконной добыче и переработке золота. В ходе спецоперации был обнаружен подпольный цех, где извлекали драгоценные металлы из золотосодержащей руды.

Во время обысков изъяли оборудование для переработки сырья, слиток золота весом 446 граммов, около 4 тонн золотосодержащего материала, 6 килограммов ртути, а также денежные средства. Кроме того, были обнаружены оружие и боеприпасы.

Следствие установило, что участники группы занимались незаконной добычей драгоценных металлов на территории Шортандинского района.

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