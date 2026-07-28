Тайный золотой прииск обнаружили в Восточном Казахстане
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В Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области пресечена незаконная добыча золота.
Работы велись без разрешительных документов и нанесли серьезный ущерб окружающей среде.
Что произошло
По информации Агентства по финансовому мониторингу, сотрудники Департамента АФМ по Восточно-Казахстанской области совместно с Департаментом КНБ и специализированной природоохранной прокуратурой пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной добычей золота вблизи села Акбулак.
Следствие установило, что добыча и переработка золотосодержащей руды велись на участке площадью около 30 гектаров. Для этого использовались тяжелая техника и промышленные комплексы.
Какой ущерб нанесен
В результате незаконных работ был причинен значительный ущерб окружающей среде. Поврежден плодородный слой почвы, нарушен естественный рельеф местности, а также изменено русло реки.
Что изъяли
По данным АФМ, к незаконной деятельности были привлечены более 30 работников, в том числе граждане Китая.
Во время обысков правоохранители изъяли шесть 40-тонных самосвалов, четыре гусеничных экскаватора, фронтальный погрузчик и два промышленных комплекса для добычи и промывки золотосодержащей руды.
Расследование уголовного дела продолжается. Иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
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Ранее в Акмолинской области правоохранители пресекли деятельность группы, подозреваемой в незаконной добыче и переработке золота. В ходе спецоперации был обнаружен подпольный цех, где извлекали драгоценные металлы из золотосодержащей руды.
Во время обысков изъяли оборудование для переработки сырья, слиток золота весом 446 граммов, около 4 тонн золотосодержащего материала, 6 килограммов ртути, а также денежные средства. Кроме того, были обнаружены оружие и боеприпасы.
Следствие установило, что участники группы занимались незаконной добычей драгоценных металлов на территории Шортандинского района.
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