Никита Тарнакин рассказал о пути к золоту на Играх исламской солидарности

Фото: Тұрар Қазанғапов

Казахстанский каратист Никита Тарнакин прокомментировал завоевание золота на Исламских играх солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Спортсмен выступил в весовой категории до 84 килограммов. В финальном поединке Тарнакин встретился с представителем Иордании Мохаммадом Аджафари. Казахстанец продемонстрировал высокий уровень техники и тактическое преимущество, одержав победу со счётом 8:3.

"Очень приятно, когда столько проделанной работы во время подготовки в итоге дает свой результат. Эмоции просто зашкаливают. Рад, что удалось закрыть сезон победой.

Впереди реабилитация. На чемпионат мира я не отобрался. Так что желаю всей нашей сборной удачи. Надеюсь, на ЧМ у нас будет много наград.

Медаль Игр Исламской солидарности посвящаю всей стране, близким, родным, друзьям, всем, кто верил в меня", - сказал спортсмен.

 
 
 
 
 
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов. 

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

 

