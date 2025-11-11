Никита Тарнакин рассказал о пути к золоту на Играх исламской солидарности
Казахстанский каратист Никита Тарнакин прокомментировал завоевание золота на Исламских играх солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
Спортсмен выступил в весовой категории до 84 килограммов. В финальном поединке Тарнакин встретился с представителем Иордании Мохаммадом Аджафари. Казахстанец продемонстрировал высокий уровень техники и тактическое преимущество, одержав победу со счётом 8:3.
"Очень приятно, когда столько проделанной работы во время подготовки в итоге дает свой результат. Эмоции просто зашкаливают. Рад, что удалось закрыть сезон победой.
Впереди реабилитация. На чемпионат мира я не отобрался. Так что желаю всей нашей сборной удачи. Надеюсь, на ЧМ у нас будет много наград.
Медаль Игр Исламской солидарности посвящаю всей стране, близким, родным, друзьям, всем, кто верил в меня", - сказал спортсмен.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
