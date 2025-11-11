Казахстанский каратист Никита Тарнакин завоевал золотую медаль Игр исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. Спортсмен выступил в весовой категории до 84 килограммов.

В финальном поединке Тарнакин встретился с представителем Иордании Мохаммадом Аджафари. Казахстанец продемонстрировал высокий уровень техники и тактическое преимущество, одержав победу со счётом 8:3.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.