  • 11 Ноября, 23:26

Никита Тарнакин выиграл золото Игр исламской солидарности в Эр-Рияде

Сегодня, 21:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Нұрғали Жұмағазы Сегодня, 21:58
Сегодня, 21:58
128
Фото: Нұрғали Жұмағазы

Казахстанский каратист Никита Тарнакин завоевал золотую медаль Игр исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. Спортсмен выступил в весовой категории до 84 килограммов.

В финальном поединке Тарнакин встретился с представителем Иордании Мохаммадом Аджафари. Казахстанец продемонстрировал высокий уровень техники и тактическое преимущество, одержав победу со счётом 8:3.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов. 

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

Самое читаемое

Наверх