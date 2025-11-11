Никита Тарнакин выиграл золото Игр исламской солидарности в Эр-Рияде
Сегодня, 21:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:58Сегодня, 21:58
128Фото: Нұрғали Жұмағазы
Казахстанский каратист Никита Тарнакин завоевал золотую медаль Игр исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. Спортсмен выступил в весовой категории до 84 килограммов.
В финальном поединке Тарнакин встретился с представителем Иордании Мохаммадом Аджафари. Казахстанец продемонстрировал высокий уровень техники и тактическое преимущество, одержав победу со счётом 8:3.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
Самое читаемое
- Пенсионные для выплаты ипотеки: важное разъяснение от Минпрома
- Более 150 студентов казахстанских колледжей прошли обучение за рубежом в 2025 году
- Россия считает Казахстан своим особым партнером — Песков
- Едыге Емберды: Несмотря на травму, смог показать хороший результат
- Санкции меняют логику транзита: как Казахстан страхует риски без конфликта с Москвой