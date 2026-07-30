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Ночной дрифт на BMW стоил 22-летнему водителю пяти суток ареста в Таразе

30 Июля 2026, 17:24
АВТОР
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baq.kz 30 Июля 2026, 17:24
30 Июля 2026, 17:24
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Фото: baq.kz

22-летний водитель BMW получил пять суток ареста за дрифт на одной из улиц Тараза. 

Нарушение выявили полицейские в ходе мониторинга социальных сетей.

По данным полиции, водитель выполнял на автомобиле дрифт, создавая угрозу безопасности движения, нарушая ночную тишину и повредив дорожное покрытие.

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде ареста на пять суток.

В полиции подчеркнули, что дрифт на дорогах общего пользования остается нарушением закона и создает угрозу для жизни и здоровья окружающих. Каждый подобный случай выявляется, а виновных привлекают к ответственности.

 
 
 
 
 
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Публикация от 🇰🇿Тараз.қ ПОЛИЦИЯ БАСҚАРМАСЫ🇰🇿 (@taraz_police)

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