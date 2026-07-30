Ночной дрифт на BMW стоил 22-летнему водителю пяти суток ареста в Таразе
30 Июля 2026, 17:24
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30 Июля 2026, 17:2430 Июля 2026, 17:24
200Фото: baq.kz
22-летний водитель BMW получил пять суток ареста за дрифт на одной из улиц Тараза.
Нарушение выявили полицейские в ходе мониторинга социальных сетей.
По данным полиции, водитель выполнял на автомобиле дрифт, создавая угрозу безопасности движения, нарушая ночную тишину и повредив дорожное покрытие.
Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде ареста на пять суток.
В полиции подчеркнули, что дрифт на дорогах общего пользования остается нарушением закона и создает угрозу для жизни и здоровья окружающих. Каждый подобный случай выявляется, а виновных привлекают к ответственности.
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