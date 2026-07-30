22-летний водитель BMW получил пять суток ареста за дрифт на одной из улиц Тараза.

Нарушение выявили полицейские в ходе мониторинга социальных сетей.

По данным полиции, водитель выполнял на автомобиле дрифт, создавая угрозу безопасности движения, нарушая ночную тишину и повредив дорожное покрытие.

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде ареста на пять суток.

В полиции подчеркнули, что дрифт на дорогах общего пользования остается нарушением закона и создает угрозу для жизни и здоровья окружающих. Каждый подобный случай выявляется, а виновных привлекают к ответственности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇰🇿Тараз.қ ПОЛИЦИЯ БАСҚАРМАСЫ🇰🇿 (@taraz_police)

Читай также:

Алматинский дрифтер попал сразу под шесть "административок"

Шоу с дрифтом у «Астана Арены» закончилось арестом