Алматинский дрифтер попал сразу под шесть "административок"

Ночной покой алматинцев нарушил водитель BMW, который около 3 часов ночи устроил опасные манёвры на дороге.

По данным Департамента полиции города, автомобиль дрифтовал, игнорируя правила дорожного движения и создавая угрозу для окружающих.

Нарушителя быстро установили и задержали сотрудники полиции. В отношении него составили административные материалы сразу по шести статьям.

Машину отправили на специализированную стоянку.

Решением суда водитель получил административный арест.

В полиции напомнили, что подобные"ночные заезды" не только нарушают закон, но и ставят под угрозу безопасность людей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty_police_department)

Ранее водитель устроил шоу на дороге в Шымкенте.

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