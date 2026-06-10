Алматинский дрифтер попал сразу под шесть "административок"
Сегодня 2026, 13:58
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Сегодня 2026, 13:58Сегодня 2026, 13:58
106Фото: кадр из видео
Ночной покой алматинцев нарушил водитель BMW, который около 3 часов ночи устроил опасные манёвры на дороге.
По данным Департамента полиции города, автомобиль дрифтовал, игнорируя правила дорожного движения и создавая угрозу для окружающих.
Нарушителя быстро установили и задержали сотрудники полиции. В отношении него составили административные материалы сразу по шести статьям.
Машину отправили на специализированную стоянку.
Решением суда водитель получил административный арест.
В полиции напомнили, что подобные"ночные заезды" не только нарушают закон, но и ставят под угрозу безопасность людей.
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Ранее водитель устроил шоу на дороге в Шымкенте.
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