Ночной рейд в Астане: полиция выявила 38 административных правонарушений

В столичном районе Нура сотрудники полиции провели рейд в развлекательных заведениях, направленный на обеспечение общественного порядка, профилактику правонарушений и защиту прав несовершеннолетних.

В ходе проверочных мероприятий выявлено 38 административных правонарушений. По каждому установленному факту приняты соответствующие меры.

Особое внимание полицейские уделили вопросам употребления алкогольных напитков, соблюдения законных интересов несовершеннолетних и исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей. По выявленным нарушениям составлены административные протоколы.

Как отмечают в полиции, главная задача подобных мероприятий — не только выявлять нарушения, но и предупреждать их, создавая безопасную обстановку для жителей и гостей столицы.

Полиция призывает администрацию развлекательных заведений ответственно относиться к соблюдению требований законодательства, а граждан — соблюдать общественный порядок и уважать права окружающих.

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