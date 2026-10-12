Ночной рейд в Астане: полиция выявила 38 административных правонарушений
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В столичном районе Нура сотрудники полиции провели рейд в развлекательных заведениях, направленный на обеспечение общественного порядка, профилактику правонарушений и защиту прав несовершеннолетних.
В ходе проверочных мероприятий выявлено 38 административных правонарушений. По каждому установленному факту приняты соответствующие меры.
Особое внимание полицейские уделили вопросам употребления алкогольных напитков, соблюдения законных интересов несовершеннолетних и исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей. По выявленным нарушениям составлены административные протоколы.
Как отмечают в полиции, главная задача подобных мероприятий — не только выявлять нарушения, но и предупреждать их, создавая безопасную обстановку для жителей и гостей столицы.
Полиция призывает администрацию развлекательных заведений ответственно относиться к соблюдению требований законодательства, а граждан — соблюдать общественный порядок и уважать права окружающих.
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