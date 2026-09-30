Нотариуса выбрать больше не получится: что изменится в Казахстане с 2027 года
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С 1 января 2027 года в Казахстане существенно изменится порядок подачи заявлений на совершение исполнительных надписей. Главное нововведение – заявления будут распределяться между нотариусами автоматически, а выбрать конкретного специалиста взыскатель уже не сможет.
Новый механизм предусмотрен изменениями в законодательство о нотариальной деятельности и юридической помощи.
Как пояснил заместитель руководителя Департамента юстиции Астаны Бакытжан Бейсен, распределение будет проходить через Единую нотариальную цифровую систему по принципу случайного автоматизированного выбора.
«С 1 января 2027 года заявления граждан и юридических лиц о совершении исполнительной надписи будут распределяться между нотариусами на основе механизма случайного автоматизированного распределения дел через Единую нотариальную цифровую систему», – сообщил он.
До этой даты взыскатели по-прежнему могут самостоятельно обращаться к выбранному нотариусу.
Как будут подавать заявления граждане
С 1 января физические лица смогут обращаться за совершением исполнительной надписи двумя способами.
Заявление можно будет подать в письменной форме либо в электронном виде через личный кабинет в Единой нотариальной цифровой системе.
Для онлайн-подачи потребуется электронная цифровая подпись. Юридические лица будут работать преимущественно через цифровой формат. Банки второго уровня, микрофинансовые и микрокредитные организации, а также другие юридические лица должны будут подавать заявления через личный кабинет с использованием ЭЦП.
Исполнительные надписи будут передавать цифровым способом
Изменения предусматривают и дальнейшую автоматизацию после оформления исполнительной надписи.
Документ смогут направлять на принудительное исполнение через цифровые системы. Сам должник при этом должен быть уведомлен о совершенной надписи через электронное правительство и/или SMS с номера 1414.
По замыслу разработчиков изменений, цифровизация должна сделать весь процесс более прозрачным: от подачи заявления до уведомления должника и дальнейшего исполнения документа. При этом право должника оспорить взыскание сохраняется. После получения копии исполнительной надписи у него есть 10 рабочих дней для подачи нотариусу мотивированного возражения.
Если оно подано в срок и содержит причины несогласия с требованием, нотариус должен рассмотреть вопрос об отмене исполнительной надписи.
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