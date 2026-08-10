Парогазовая установка мощностью 240 МВт в Кызылорде выработала около 500 млн кВт/ч электроэнергии с момента запуска, передает BAQ.KZ.

Такого объёма хватит на годовое электроснабжение 130 тысяч квартир или города с населением более 400 тысяч человек. Станция работает на Единую электроэнергетическую систему Казахстана.

В 2026 году в стране ожидается ввод 2,6 ГВт новых мощностей. В их числе четыре газовые станции и десять объектов возобновляемой энергетики, расширение планируется на двух действующих электростанциях.

Эти проекты, по расчётам ведомства, позволят закрыть вопрос энергодефицита в первом квартале 2027 года, а к 2029 году вывести страну на устойчивый профицит электроэнергии.

Напомним, в апреле 2026 года кызылординская ТЭЦ начала круглосуточно вырабатывать электроэнергию. Тогда станция находилась на этапе пусконаладочных работ, две газотурбинные установки выдавали 170 МВт в единую энергосистему, запуск паровой турбины и выход на проектную мощность планировались позже. Проект реализует турецкая компания Aksa Energy за счёт прямых частных инвестиций, тепловая мощность установки составляет 277 Гкал.

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