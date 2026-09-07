Новая золотодобывающая фабрика за $500 млн появится в Бурабайском районе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Бурабайском районе Акмолинской области началось строительство золотоизвлекательной фабрики компании Zijin RG Gold. Стоимость проекта оценивается примерно в 500 млн долларов.
После запуска предприятие позволит создать около 400 рабочих мест.
В церемонии закладки символической капсулы приняли участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, прокурор региона Руфат Куттуков, заместитель председателя Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры Арман Хасенов и представители центральных госорганов.
На старте проект столкнулся с вопросами, связанными с правом землепользования. Как сообщили в прокуратуре, применение механизма «прокурорского фильтра» позволило снять необоснованные притязания на земельный участок и обеспечить дальнейшую реализацию проекта.
За проектом также закреплен инвестиционный прокурор, который продолжит контролировать его сопровождение.
В Акмолинской области начали подземную добычу золота
Более 1000 тонн золота: в Китае оценили запасы гигантского месторождения
Самое читаемое
- В Актау приступили к строительству стадиона на 10 тысяч зрителей
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 6 сентября
- У новорожденной в Алматы удалили опухоль весом два килограмма
- Мелони после поздравления Токаева заявила о планах укреплять отношения с Казахстаном
- Опасная погода накроет Казахстан 7 сентября