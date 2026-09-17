Нового акима назначили в Сатпаеве

Аким области Улытау Есет Байкен представил активу города Сатпаева нового руководителя.

Акимом города назначен Кенгирбай Конурович Смагулов.

Что известно о новом акиме

Кенгирбай Смагулов родился в 1978 году. Окончил Жезказганский университет имени О. Байконурова.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности налогового инспектора отдела сбора Налогового комитета по городу Жезказгану.

Как развивалась его карьера

В 2001-2006 годах Смагулов занимал различные должности в Комитете экономики, а также в аппарате акима города Жезказгана. В 2006 году возглавил отдел предпринимательства города.

В 2006-2008 годах работал руководителем аппарата акима города Жезказгана. В последующие годы занимал руководящие должности в сфере предпринимательства, сельского хозяйства и промышленности.

В 2020 году возглавил отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана.

В 2020-2022 годах Кенгирбай Смагулов занимал должность первого заместителя председателя Жезказганского городского отделения Карагандинского областного филиала партии «Nur Otan».

В 2022 году был ответственным секретарём Жезказганского городского отделения партии «AMANAT».

Какие должности занимал в области Улытау

В 2022-2023 годах Смагулов руководил Управлением инспекции труда области Улытау.

В 2023–2024 годах возглавлял Управление финансов области Улытау.

С 2024 по 2026 год занимал должность руководителя аппарата акима области Улытау.

С сегодняшнего дня Кенгирбай Конурович Смагулов приступил к работе в должности акима города Сатпаева.

Ранее аким области Улытау Есет Байкен представил активу нового акима города Жезказган Мурата Борибаева.

Также стало известно, что Кайрат Шайжанов покинул пост акима Жезказгана.

По его словам, за четыре года работы вместе с жителями города удалось реализовать ряд инициатив и решать актуальные вопросы развития Жезказгана.